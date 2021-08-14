سامي الجابر: البداية صعبة ولكن الهلال حافظ على الثلاث نقاط

ماجد محمد (صدى):
علق رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر، على فوز فريق الهلال على فوزه على نظيره الطائي بنتيجة "1-0".
وقال "الجابر" عبر حسابه على "تويتر": "اللهم لك الحمد.. مبروك للمدرج الفخم تستاهلون".
وأضاف: "من الطبيعي أن تكون البدايات دائماً بهذه الصعوبة ولكن الأهم الثلاث نقاط في النهاية.. كلنا ثقة فيك يا الأزرق".
وفاز فريق الهلال على نظيره الطائي بنتيجة "1-0" في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.