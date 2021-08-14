جستنيه يعلق على فوز الهلال:" خف تراهم ما نسيوها وبرصاصة الشهري كرروها"

طلال الغامدي (صدى):
علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على فوز الهلال على الطائي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال عدنان جستنيه:"جحفلوها ولا ما جحفلوها، كالعادة ياسعادة جحفلوها برصاصة الشهري كرروها"، لافتا:"قصة هدف من ثاني جدودها، خف ياهلال تراهم مانسيوها".
وكان فريق الهلال فاز على نظيره الطائي بنتيجة "1-0"، وذلك بعد أن سجل اللاعب صالح الشهري هدف الهلال في الدقيقة "1+90".
ومن المقرر أن الهلال يواجه التعاون الجمعة 20 أغسطس، بينما الطائي يلاقي ضمك في اليوم ذاته.