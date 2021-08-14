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طالبان تسيطر على إقليم "دايكوندي" بأفغانستان وتواصل تقدمها نحو العاصمة

منذ 21 دقيقة
1188
طالبان تسيطر على إقليم "دايكوندي" بأفغانستان وتواصل تقدمها نحو العاصمة

كابول (صدى):
سيطرت حركة طالبان على عاصمة ولاية "لغمان" شمال شرق كابل دون أي قتال، حيث توقعت مصادر استقالة وشيكة للرئيس الأفغاني أشرف غني.

وهربت قوات تابعة للجيش الأفغاني من أفغانستان باتجاه أوزبكستان، كما شنت أمريكا غارات جوية على قوات لطالبان هاجمت مطار قندهار.

فيما تم إجلاء عدد من المسؤولين الأفغان من مطار قندهار بعد قصفه من طالبان، حيث سيطرت طالبان على الطريق الدولي بين كابل وجلال آباد، وفقًا لما جاء بـ "العربية".

وكشف نائب أفغاني أن طالبان سيطرت على إقليم دايكوندي وسط أفغانستان دون قتال والتي تواصل تقدمها وتقترب من العاصمة الأفغانية كابل، فيما سيطرت الحكومة الأفغانية فقط على 8 ولايات من أصل 34.

 

أمريكا
أفغانستان
غارات جوية
طالبان
ولايات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ان شاء الله ينصف ولدنا و يعاقب المدير
نجاة محمد
اعوذ بالله وكمان تقولين انك مسلمة لعنة الله عليك دا زنا محارم و تستحقين القتل
ساري النهار
كيف ي كبتن عبدالله وكيف تهبط يعني تهبط في البحر عطنا التفاصيل ي كبتن عبدالله
فهد
ولي وافق ع الزواج منها. ح م ار الي ما يبغاني ما احبره الاقي احسن منها والعكس
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين

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