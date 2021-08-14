طالبان تسيطر على إقليم "دايكوندي" بأفغانستان وتواصل تقدمها نحو العاصمة

كابول (صدى):
سيطرت حركة طالبان على عاصمة ولاية "لغمان" شمال شرق كابل دون أي قتال، حيث توقعت مصادر استقالة وشيكة للرئيس الأفغاني أشرف غني.
وهربت قوات تابعة للجيش الأفغاني من أفغانستان باتجاه أوزبكستان، كما شنت أمريكا غارات جوية على قوات لطالبان هاجمت مطار قندهار.
فيما تم إجلاء عدد من المسؤولين الأفغان من مطار قندهار بعد قصفه من طالبان، حيث سيطرت طالبان على الطريق الدولي بين كابل وجلال آباد، وفقًا لما جاء بـ "العربية".
وكشف نائب أفغاني أن طالبان سيطرت على إقليم دايكوندي وسط أفغانستان دون قتال والتي تواصل تقدمها وتقترب من العاصمة الأفغانية كابل، فيما سيطرت الحكومة الأفغانية فقط على 8 ولايات من أصل 34.