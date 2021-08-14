صاحب ذهبية يعيد مبلغا ماليا اقترضه من فتاة في أولمبياد طوكيو ويهديها قميص فريقه 

طوكيو (صدى):
رد العداء الجامايكي هانسل بارتشمينت صاحب الميدالية الذهبية، في سباق 110 م حواجز ضمن أولمبياد طوكيو، جميلا لفتاة ساعدته في طوكيو.
وظهر هانسل بارتشمينت يلتقي مع فتاة متطوعة في الأولمبياد "تيانا ستويكوفيتش" من أجل رد جميلا ساهم في تتويجه بالميدالية الذهبية.
وأوضح هانسل بارتشمينت، أنه ضل الطريق إلى الملعب الذي تقام فيه منافسات ألعاب القوى عندما كان يتجه للمشاركة في التصفيات نصف النهائية لسباق 110 م حواجز، حيث أن بارتشمينت طلب المال من متطوعة لكي يطلب سيارة أجرة تقله إلى ملعب منافساته قبل أن تبدأ، وقامت الفتاة بتلبية طلبه.
وبعد إحرازه الميدالية الذهبية، التقى بارتشمينت بالمتطوعة التي ساعدته وعندما وجدها شكرها وأعاد لها المبلغ المالي الذي اقترضه منها وأهداها قميص الفريق الجامايكي.