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صاحب ذهبية يعيد مبلغا ماليا اقترضه من فتاة في أولمبياد طوكيو ويهديها قميص فريقه 

منذ 21 دقيقة
1315
صاحب ذهبية يعيد مبلغا ماليا اقترضه من فتاة في أولمبياد طوكيو ويهديها قميص فريقه 

طوكيو (صدى):
رد العداء الجامايكي هانسل بارتشمينت صاحب الميدالية الذهبية، في سباق 110 م حواجز ضمن أولمبياد طوكيو، جميلا لفتاة ساعدته في طوكيو.

وظهر هانسل بارتشمينت يلتقي مع فتاة متطوعة في الأولمبياد "تيانا ستويكوفيتش" من أجل رد جميلا ساهم في تتويجه بالميدالية الذهبية.

وأوضح هانسل بارتشمينت، أنه ضل الطريق إلى الملعب الذي تقام فيه منافسات ألعاب القوى عندما كان يتجه للمشاركة في التصفيات نصف النهائية لسباق 110 م حواجز، حيث أن بارتشمينت طلب المال من متطوعة لكي يطلب سيارة أجرة تقله إلى ملعب منافساته قبل أن تبدأ، وقامت الفتاة بتلبية طلبه.

وبعد إحرازه الميدالية الذهبية، التقى بارتشمينت بالمتطوعة التي ساعدته وعندما وجدها شكرها وأعاد لها المبلغ المالي الذي اقترضه منها وأهداها قميص الفريق الجامايكي.

 

 

الميدالية الذهبية
سباق
حواجز
أولمبياد طوكيو
هانسل بارتشمينت
الفريق الجامايكي

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولا قوة الا بالله
د محمد ماجد بخش
يا سمو وزير الداخلية ..مساك الله بالخير .. يا رب يوصلك مسانا وترد لنا التحية مع البشارة بإنصاف ابن وطنا من تحكمات حزب لبنان
د محمد ماجد بخش
المذيع مو مصدق يقول له .. شهريا بطريقة فيها استغراب .. تذكرون الحلقات الأربعة التي كتبها د محمد ماجد بخش عن البنقلة مسرح العجائب...
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ان شاءالله تقبلوني
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مسوي فيها زاحف ألحين ازحف في التوقيف إلين تخيس

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