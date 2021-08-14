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قصة مواطن كفيف حصل على الدكتوراة من جامعة مصرية رغم فقدان بصره "فيديو" 

منذ 56 دقيقة
1289
قصة مواطن كفيف حصل على الدكتوراة من جامعة مصرية رغم فقدان بصره "فيديو" 

علي القحطاني (صدى):
تحدى خالد المنجم كفيف سعودي، غياب البصر ببصيرة العلم حتى حصل على الدكتوراة من جامعة مصرية، حيث أنه فقد بصره في المرحلة الثانوية إثر حادث سير.

وحول خالد المنجم حياته إلى قصة نجاح وصلت إلى حصوله على درجة الدكتوراة في مجال جديد وهو اضطرابات النطق لدى المكفوفين الأطفال.

وقال خالد المنجم خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"أقوم بعمل في الدكتوراة بعنوان "جودة الحياة والمهارات الحياتية والصمود الأكاديمي"، ولم يسبق تطبيق هذا العنوان على أحد من هذه الفئة".

 

وأوضح:"عكفت على تأليف الكتب العلمية حتى طبع كتاب اضطراب النفط لدى الأطفال المعاقين بصريا"، كما استطاع خالد المنجم قهر المستحيل ورسم بتفوقه بؤرة النور التي أضاءت حياته المظلمة بداخل أروقة جامعة عين شمس كانت المكافأة بمناقشته رسالة الدكتوراة في علم النفس.

مصر
جامعة عين شمس
الدكتوراة
كفيف
خالد المنجم

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولا قوة الا بالله
د محمد ماجد بخش
يا سمو وزير الداخلية ..مساك الله بالخير .. يا رب يوصلك مسانا وترد لنا التحية مع البشارة بإنصاف ابن وطنا من تحكمات حزب لبنان
د محمد ماجد بخش
المذيع مو مصدق يقول له .. شهريا بطريقة فيها استغراب .. تذكرون الحلقات الأربعة التي كتبها د محمد ماجد بخش عن البنقلة مسرح العجائب...
نعمي محمد عبدالله
ان شاءالله تقبلوني
صريح
مسوي فيها زاحف ألحين ازحف في التوقيف إلين تخيس

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