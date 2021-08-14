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اختبار DNA يثبت صحة زواج إلهان عمر من شقيقها

منذ 9 دقائق
195
اختبار DNA يثبت صحة زواج إلهان عمر من شقيقها

واشنطن (صدى):
أفادت تقارير بريطانية أن الإدعات الخاصة بزواج إلهان عمر، النائبة الأمريكية صومالية الأصل، من شقيقها أحمد للالتفاف على قوانين الهجرة، قد يتم إضفاء الشرعية عليها من خلال اختبار حمض نووي نشر مؤخرًا.

وكشفت نتائج الاختبار إلى أن هناك احتمالا بنسبة 99% بأن إلهان عمر وزوجها الثاني أحمد علمي شقيقان، ونشرت تفاصيل الاختبار بواسطة أنطونيو لازارو، من الحزب الجمهوري في مينيابوليس.

وفي حالة إثبات "لازارو" عضو الكونغرس، صحة ادعاءاته حول الاختبار أن إلهان عمر ربما تكون قد انتهكت قوانين الهجرة الفيدرالية الأميركية.

وكانت قد أثيرت شائعات حول زواج "إلهان" من شقيقها أكثر من سنة حيث أجرت مكتب التحقيقات الفيدرالي جلسات استماع لـ "عمر" خلال تحقيقات يجريها للتثبت من أن زوجها الثاني أحمد علمي هو في الأصل شقيقها.

 

الحزب الجمهوري
نائبة أمريكية
قوانين الهجرة
"إلهان عمر"
حمض نووي

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بلبل البحر
{أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ}
أبوخالد-أبها.
ياليت يتم عرض فكرة وضع النساء كميرات على سياراتهم من الأمام والخلف .. أعتقد أن هذا الإجراء يساهم في الحد من جرأة المجرمين ....
بلبل البحر
الله معكم للقضاء على المفسدين
بلبل البحر
شفاعة رياضية..
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه..

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