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بالفيديو.. تفاصيل فصل موظف لتطبيقه قرار إبراز "توكلنا" على مستشار لبناني

منذ 37 دقيقة
1414
بالفيديو.. تفاصيل فصل موظف لتطبيقه قرار إبراز "توكلنا" على مستشار لبناني

الرياض (صدى):
تحدثت الممثلة عن المفصول تعسفًا من العمل بإحدى الشركات بسبب طلبه من مستشار لبناني إبراز تطبيق "توكلنا" ليفاجئ بفصله من العمل بعد ذلك.

وقالت "الممثلة" أن المفصول تعسفًا يبلغ من العمر 35 عامًا ويعمل بالقطاع الخاص في مدينة جدة في وظيفة موظف استقبال يواصل وظيفته المعتاة في استقبال موظفي المنشأة والتي من ضمنها التأكد من الحالة الصحية بتطبيق "توكلنا" من خلال هواتف الموظفين، وفقًا لقناة "الإخبارية". تعسفًا من عمله

وتابعت: "طلب المفصول تعسفًا من الموظف العربي بكل أدب إظهار التطبيق قائلاً له لو سمحت أظهر توكلنا.. ورد عليه المستشار اللبناني باستهزاء قائلاً له نعم توكلنا.. أنا أعمل هنا وكيف تطلب توكلنا من أحد يعمل هنا فأكد له أنه قرار ويتم تطبيقه على الموظفين".

واستكملت: "أظهر المستشار اللبناني الحالة له وبالفعل سمح له بالدخول ليرد عليه المستشار بوعيد قائلاً من البداية أنت لا تروق لي سنرى اليوم ماذا سنتخذ بحقك وبعدها بساعدات صدر قرار بفصله".

وأكدت "ممثلة المفصول تعسفًا" أن وزارة الموارد البشرية تواصلت مع المفصول تعسفيًا من خلال حسابه أولاً ثم هاتفيًا وطلبوا منه بعض المعلومات من أجل إجراءات تحقيقات عاجلة في الأمر.

أما بالنسبة للحالة النفسية للمفصول تعسفيًا، فأفادت أنه كان يخدم 6 أعوام في الشركة أن يفصل بكل سهولة لأنه يطبق قوانين الدولة وواجهوه بموضوع الفصل وأمروه بالتوقيع تحت مظلة إحدى المواد دون أي إجراءات أخرى.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد تفاعلت مع مواطن فصل من العمل بسبب "توكلنا"، قائلاً: " تم الاستغناء عن خدماتي اليوم بفصل بدون سبب مشروع، وذلك بكل بساطة لأني رفضت أدخل المستشار اللبناني داخل مقر الشركة لأنه امتنع عن إبراز حالة توكلنا".

وأضاف:" قال لي تصرفك هذا أنا راح أتخذ فيه إجراء اليوم، وهذه النتيجة، تنا مواطن في بلدي انفصل بسبب تطبيق الأنظمة و القوانين".

 

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
أبوخالد-أبها.
هذا الموضوع .. وأمثاله من المواضيع التي تهم شريحة كبيرة من الناس بل تهم الجميع بدون إستثناء .. ينبغي أن يكون الخبر شاملا لبعض...
أبو فارس
مرابط جلدكم جلد في حديقتكم، ولو أستمر مع العالمي، لجلدكم أكثر في حديقتهم!!
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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