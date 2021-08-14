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بالفيديو.. الكابتن عبدالله الغامدي: الطيارة تستطيع أن تطير في السماء دون محركات

منذ ساعة
1467
بالفيديو.. الكابتن عبدالله الغامدي: الطيارة تستطيع أن تطير في السماء دون محركات

عادل الحربي (صدى):
أجاب الطيار المدني عبدالله بن صالح الغامدي، عن بعض الأسئلة المتعلقة بمحركات الطائرة لطمأنة الأشخاص الخائفين من السفر بسبب ركوب الطائرة.

وقال "الغامدي" عبر حسابه على "تويتر": "كثير من يراسلني ويسأل عن المحركات.. هذي التغريدة لعلها تدخل الهدوء والسكينه في قلب كل من يخاف من الطيران".

وأضاف: "لكي تطرد الخوف منك.. ثق في حفظ الله لك أولاً ثم ثق في نفسك، فالكثير يحرم نفسه من الخير في الدنيا والسفر والمتعة بسبب خوف غيرمبرر يدور في رأسه فقط".

وفيما يتعلق بالمحركات، تابع: "لو طفت السيارة في السما فالطيارة تستطيع أن تطير وتسبح في الهواء بدون محركات وهناك احتياطات الطوارئ".

واستكمل: "ولما يعلن الطيار الهبوط اللي يسير إن الطائرات تدور من غير محركات بدون طاقة والطيارين متدربين على هذه المواقف".

 

الطيران
السفر
عبدالله الغامدي
المحركات
ركوب الطائرة

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
أبوخالد-أبها.
هذا الموضوع .. وأمثاله من المواضيع التي تهم شريحة كبيرة من الناس بل تهم الجميع بدون إستثناء .. ينبغي أن يكون الخبر شاملا لبعض...
أبو فارس
مرابط جلدكم جلد في حديقتكم، ولو أستمر مع العالمي، لجلدكم أكثر في حديقتهم!!
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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