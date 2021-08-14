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حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد على المملكة 

منذ 18 دقيقة
1166
حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد على المملكة 

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد على المملكة، متوقعا نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

وأوضح مركز الأرصاد أن نشاط الرياح السطحية يشمل الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد حتى شمال البحر الأحمر، لافتا إلى بقاء السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة عدا مناطق شمال المملكة.

وأشار  إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأبان أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

حالة الطقس
الغبار
الرياح السطحية
الأتربة
المركز الوطني للأرصاد

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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