مدرب برشلونة للجماهير: رحيل ميسي أمر مؤلم ولكن لا يمكننا العيش في الماضي 

وكالات (صدى):
تحدث الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة، عن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد رحيله عن برشلونة، قائلا:" ميسي أصبح من الماضي ويتعين على فريقه التركيز على الحاضر".
وأوضح رونالد كومان:"رحيل ميسي أمر مؤلم لجميع مشجعي برشلونة بالنظر لما قام به اللاعب للنادي لكن لا يمكننا العيش في الماضي"، لافتا:"،أنا متحمس قبل انطلاق الموسم الجديد وأتمنى أن يكون الجمهور متحمساً كذلك، علينا العيش في الحاضر وليس الماضي".
وتابع: "تحدث الناس كثيراً عن ميسي وهذا أمر طبيعي نظراً لكفاءته وقدراته المتميزة، لقد رحل فعلاً لكن لا يزال لدينا فريق في غاية القوة وليس هناك أعذار الآن وعلينا الفوز وحصد النقاط".