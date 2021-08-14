بالصور.. "جينسيس" تكشف مواصفات سيارة G80 سبورت 2022

أميرة خالد (صدى):
أزاحت شركة "جينسيس" الستار عن نسختها الجديدة G80 سبورت 2022 داخل معاقلها في كوريا الجنوبية، حيث تظهر السيارة بإطلالة خارجية قوية تعتمد على منظومة متكاملة من الشبكات الهوائية.
وتتسم "جينسيس "G80 بجنوط رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة، ذات تصميم هندسي مروجي الشكل من 5 اضلاع، مع إمكانية رؤية علبة المكابح من خلف تلك الاضلاع و التي تأتي باللون الأحمر اللامع.
كما يوجد بها مفهوم رباعي الأبواب و لمسة انسيابية في التصميم الخلفي، إلى جانب منظومة عادم ثنائية الأداء، و مصابيح ذات اضاءة من صفين.
ويوجد بها أيضًا منظومة نقل أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات بشكل قياسي، بينما تقد السيارة عبر حزمة فنية من المحركات الأول بسعة 2200 سي سي تيربو ينتج قوة 207 حصان، و 441 نيوتن/متر من عزم الدوران.
ويوجد بها أيضًا محرك آخر سعة 2500 سي سي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 300 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 422 نيوتن/متر، بالإضافة إلى محرك سداسي الاسطوانات طراز V6 سعة 3500 سي سي قادر على انتاج قوة 375 حصان، و 375 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.