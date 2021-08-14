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الظفيري يعلق على مشاركته يعقوب الفرحان في "رشاش":"محظوظ بالعمل معه"

منذ ساعة
380
الظفيري يعلق على مشاركته يعقوب الفرحان في "رشاش":"محظوظ بالعمل معه"

أميرة خالد (صدى):
عقب الفنان نايف الظفيري على مشاركته يعقوب الفرحان، في بطولة مسلسل "رشاش" الذي نال مشاهدة كبير من قبل الجمهور.

وشارك نايف الظفيري، متابعيه، صورة صممها محبو مسلسل "رشاش" تجمعه مع النجم يعقوب الفرحان، معلقا:" الحمدلله كنت محظوظا جدا بالظروف والتوفيق الرباني لأشارك في مسلسل "رشاش"، وكنت محظوظا كذلك بأن أعمل مع يعقوب الفرحان".

 

وأوضح:" يعقوب الفرحان هو إنسان بكل ما تعنيه الكلمة، يساعد الصغير قبل الكبير، شخصيا أعطاني الكثير، أهم ما أعطاني هو طاقته في الشغل وفي المشاهد، كل المشاهد اللي لعبناها معا كان لها وقع مختلف".

وتابع: "كنت أشعر أنني معزول تماما عن العالم الخارجي، عالم رشاش كان فيه صمت تام مع تركيز عالي مع اللحظة وهذا الشئ حسيته مع يعقوب الفرحان، كان حلم و اتحقق أني اشتغل مع شخص كنت دايما أسمع أخباره في المسرح و طريقة شغله واليوم أنا وهو نشترك بنفس البوستر، أحبك يا كبير، أشكر الفنان اللي صمم البوستر ياريت تقولي كيف أتواصل معك".

 

 

 

نايف الظفيري
بطولة
يعقوب الفرحان
مسلسل رشاش

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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