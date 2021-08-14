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هل هناك ضرر من شرب الماء أثناء ممارسة الرياضة
منذ ساعة
950
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
كفو ، المخالف يخالف ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شره .. آمين ..
نوير
وضيفة وراتب من الدوله افضل بكثير من الاعمال الخاصه امان بعد الله سبحانه وتعالى من الفقر
ابو محمد 😎 ✍️
على بركة الله .. موفقين خير ..
بوحسان
السنة الثانية على التوالي لم يطرحوا وظائف تعليمية معناته الان البطالة بالالف من المعلمين
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