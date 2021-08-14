بالفيديو.. جهود رجال الأمن العام في إلقاء القبض على المخالفين

الرياض (صدى):
نشر الأمن العام مقطع فيديو يرصد جهود رجال الأمن في إلقاء القبض على المخالفين والمتورطين بقضايا الابتزاز وغيرهم.
وألقى رجال الأمن القبض على رجل اعتدى على زوجته وابنه بسلاح أبيض في مكة المكرمة؛ نتج عنه وفاتها وإصابة ابنه بجروح طفيفة وذلك نتيجة خلاف بينهما.
كما تم إيقاف "مواطن" في الرياض تورط بابتزاز فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة للقبض على "مقيم" بمكة المكرمة لنشره مقطع فيديو وبحيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر ويتباهى بها.
أما في الرياض فتم القبض على أربعة مقيمين روجوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنح قروض تمويلية للمتعثرين واستطاعتهم تحديث الحالة الصحية عبر تطبيق "توكلنا"، وإيقاف مقيمان آخران ارتكبا عددًا من الجرائم تمثلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة.
فيما تمكنت الجهات الأمنية أيضًا من ضبط "مواطن" في مكة المكرم ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في إتلاف 4 أجهزة رصد آلي "ساهر".