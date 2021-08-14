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الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

منذ 14 دقيقة
1090
الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (67) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (91) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كفو ، المخالف يخالف ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شره .. آمين ..
نوير
وضيفة وراتب من الدوله افضل بكثير من الاعمال الخاصه امان بعد الله سبحانه وتعالى من الفقر
ابو محمد 😎 ✍️
على بركة الله .. موفقين خير ..
بوحسان
السنة الثانية على التوالي لم يطرحوا وظائف تعليمية معناته الان البطالة بالالف من المعلمين

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