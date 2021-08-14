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مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع قضية إنقاذ غلا وإخوانها

منذ 8 دقائق
1133
مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع قضية إنقاذ غلا وإخوانها

الرياض (صدى):
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع هاشتاج "انقذوا غلا واخوانها من أمها وأبوها" الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "تويتر".

وقالت "غلا" في استغاثتها بالمتابعين: "أبوي كان راح يذبحني.. خنقني خنق مو طبيعي حتى ضربني على بطني وضربني على قلبي وأمي ضربت وأختي الصغيرة".

وتابعت: "وأمي دفتها من الدرج وحمدالله أخوي شافها ولحق عليها أنا ما قدرت أسوي شئ لأن أبوي كان خانقني وجاء فيصل ووخر أبوي وأبوي ضربه كف وطاح.. تكفون ساعدونا وأفعوا الهاشتاق اللي بحطه".

ورد مركز بلاغات العنف الأسري على الرسائل الواردة بشأن قضية "غلا" واخواتها قائلاً: " جاري العمل على إتمام الإجراءات اللازمة.. شاكرين ومقدرين حرصكم".

 

الاعتداء
العنف
العنف الأسري
مركز بلاغات العنف الأسري
غلا وأخواتها

التعليقات

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أحدث التعليقات

حسين محمد
عاشت المراعي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ياليتكم تفرموهما في الفرامه وترمون مفرومهما للكلاب الضاله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
خبير زمانه
الله يقويكم على كل فاسد وحرامي
ابوبدر
اولا واخرا لا مبرر للتحرش او اي فعل اجرامي ، ولكن السؤال الناس مدري ما تسمع او ما تقرأ او ما تشوف الجرائم اللي...

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