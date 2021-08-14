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تفشي "كورونا" يؤثرعلى الحالة النفسية والعقلية

منذ 29 دقيقة
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تفشي "كورونا" يؤثرعلى الحالة النفسية والعقلية

أميرة خالد (صدى):
أكد الدكتور عادل باعيسى، استشاري الطب النفسي رئيس قسم التوعية الصحية مجمع إدارة للصحة النفسية بجدة، أن تفشي الأمراض المعدية مثل "كورونا" يعد أحد المؤثرات على الحالة النفسية و العقلية، حيث يؤثر على الفئات الأكثرعرضة لهذه المخاوف من غيرهم .

وأوضح "باعيسي" أن هذه الفئات المعرضة لتلك المخاوف تشمل كبار السن و الاشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة مثل "ارتفاع ضغط الدم و مرض السكري" و كذلك الاطفال و الاشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية مزمنة .

وأشار استشاري الطب النفسي أن تاثير هذه المخاوف على هذه الفئات ياخذ اشكالا متعددة, فقد يكون هنا الخوف الزائد على صحتهم و صحة من يحبون و كذلك مشاكل في النوم و ضعف في الشهية أو التركيز كذلك من الممكن ان تؤثر تلك المخاوف على حالتهم الصحية المزمنة.

وأوضح عادل باعيسي أنه من المهم جدًا للتعامل مع هذه المخاوف و تجاوزها لابد من استخدام فنيات متعددة تساعد في الحد منها و السيطرة عليها و ذلك باستخام نمط صحي و غذائي و نشاط بدني بشكل منتظم مع اخذ وقت من الراحة و الاسترخاء و تلقي المعلومات الصحية من مصادرها الطبية الموثوقة و تجنب التعرض للتقارير الاخبارية بشكل مكثف او شبه متواصل لانه بدوره يزيد الشعور بالقلق حيال تلك المخاوف.

 

كورونا
الطب النفسي
التوعية الصحية
الأمراض المعدية
عادل باعيسي

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حسين محمد
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خبير زمانه
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