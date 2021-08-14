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القبض على 3 مقيمين سرقوا مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من أحد المنازل بمكة 

منذ 18 دقيقة
1160
القبض على 3 مقيمين سرقوا مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من أحد المنازل بمكة 

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت شرطة مكة المكرمة عن القبض على  3 مقيمين سرقوا مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من أحد المنازل.

ومن جهته، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 3 مقيمين بمحافظة جدة.

وتبين أنهم اثنان من الجنسية التشادية وآخر من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر لانتحالهم صفة رجال الأمن ودخولهم منزل أحد المقيمين، وسرقة مبلغ مالي ومتعلقات شخصية.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

 

شرطة مكة المكرمة
مقيمين
مبلغ مالي
متعلقات شخصية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ياليتكم تفرموهما في الفرامه وترمون مفرومهما للكلاب الضاله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
خبير زمانه
الله يقويكم على كل فاسد وحرامي
ابوبدر
اولا واخرا لا مبرر للتحرش او اي فعل اجرامي ، ولكن السؤال الناس مدري ما تسمع او ما تقرأ او ما تشوف الجرائم اللي...
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم قنا حر جهنم وقرها .. آمين ..

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