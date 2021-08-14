القبض على 3 مقيمين سرقوا مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من أحد المنازل بمكة 

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت شرطة مكة المكرمة عن القبض على 3 مقيمين سرقوا مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من أحد المنازل.
ومن جهته، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 3 مقيمين بمحافظة جدة.
وتبين أنهم اثنان من الجنسية التشادية وآخر من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر لانتحالهم صفة رجال الأمن ودخولهم منزل أحد المقيمين، وسرقة مبلغ مالي ومتعلقات شخصية.
وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.