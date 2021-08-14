نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جامعة أم القرى تطلق برنامج التسريع الأكاديميِّ

منذ 10 ساعات
1126
جامعة أم القرى تطلق برنامج التسريع الأكاديميِّ

حسين العلي (صدى):
أعلنت جامعة أم القرى ممثَّلةً في عمادة القبول والتسجيل، للطلاب وللطالبات عن إطلاق برنامج التسريع الأكاديميِّ لعددٍ من المقرَّرات الدراسية، تحت شعار: #لأنك_موهوب، بالتعاون مع المركز الوطنيِّ للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، بهدف خلق بيئة تعليمية محفِّزة داعمة للإبداع والابتكار.

وثمَّن رئيس الجامعة أ.د. معدي بن محمد آل مذهب الدعم والعناية اللذين تحظى بهما جامعة أم القرى من قِبَل القيادة الرشيدة – أيَّدها الله – مما مكَّنها من التميز في تطوير منظومتها الأكاديمية؛ لمواكبة المؤسسات التعليمية الريادية، منوَّهًا بدعم ومؤازرة معالي وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، ونائبه لشؤون الجامعات والبحث والابتكار د. محمد السديري، للخطط التطويرية للمنظومة التعليمية.

وأكَّد أ.د. معدي آل مذهب أن برنامج التسريع الأكاديميِّ للمقررات الدراسية يهدف إلى استثمار مواهب الطلاب وقدراتهم، ويُعدُّ مؤشرًا إيجابيًّا على مرونة نظام التعليم بجامعة أم القرى؛ وفق أعلى معايير الجودة، لافتًا إلى أنه يسمح للطالب الجامعيِّ بالتقدم في دراسته الجامعية وفقًا لقدراته الذهنية والتحصيلية.

بدوره أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. عامر الزائدي أن هذا البرنامج يراعي الفروق الفردية بين الطلاب وإعطاء الفرصة لمن لديهم استعداد فائق، من خلال الاختبارات التي يجريها المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، تلبيةً لحاجات الموهوبين والمتفوقين في تحصيلهم الدراسي، وتحسين جودة التعليم بما يتماشى مع المستجدات الحديثة، إضافةً إلى كفاءة إنفاق موارد الجامعة.

وبين د. الزائدي أن مخرجات البرنامج تكمن في اختصار المدة الدراسية للطالب، وتقليص تكلفته الدراسية، وإعداد طلاب مؤهَّلين بكفاءة عالية ، قادرين على مواجهة التحديات، وتحقيق الطموحات، والتكيف مع المستجدات، وتطوير مهاراتهم مواكبةً للمعارف المتقدمة، وتوظيف المعلومات و تطبيقها عمليًّا.

بدوره كشف عميد القبول والتسجيل د. خالد الثقفي آلية قبول الطلبة في برنامج التسريع الأكاديميِّ بأن يكون المتقدم من طلاب جامعة أم القرى، وأن يجتاز المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج التسريع الأكاديمي، مع التقيد بتنفيذ إجراءات البرنامج، والتسجيل لاختبارات المقررات الدراسية لبرنامج التسريع الأكاديمي عن طريق المركز الوطني للقياس، وحضور البرنامج التمهيدي الافتراضي للتعريف بمقررات التسريع الأكاديمي، ودخول اختبارات مقررات برنامج التسريع الأكاديمي عن طريق المركز الوطني للقياس.

وأضاف د. الثقفي أن البرنامج في مرحلته الأولى سيتم تطبيقه على الخطط الدراسية للسنة الأولى المشتركة، ومن ثم على جميع الخطط الدراسية النظرية والعملية ضمن برنامج التحول البرامجي الشامل للجامعة.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ياليتكم تفرموهما في الفرامه وترمون مفرومهما للكلاب الضاله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
خبير زمانه
الله يقويكم على كل فاسد وحرامي
ابوبدر
اولا واخرا لا مبرر للتحرش او اي فعل اجرامي ، ولكن السؤال الناس مدري ما تسمع او ما تقرأ او ما تشوف الجرائم اللي...
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم قنا حر جهنم وقرها .. آمين ..

أخر الأخبار

تفشي "كورونا" يؤثرعلى الحالة النفسية والعقلية
تفشي "كورونا" يؤثرعلى الحالة النفسية والعقلية
منذ 4 دقائق 1059
"التعليم" تبدأ غداً الأحد استقبال طلبات التقديم للابتعاث الخارجي في التخصصات الصحية
"التعليم" تبدأ غداً الأحد استقبال طلبات التقديم للابتعاث الخارجي في التخصصات الصحية
منذ 16 دقيقة 1203
القبض على 3 مقيمين سرقوا مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من أحد المنازل بمكة 
القبض على 3 مقيمين سرقوا مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من أحد المنازل بمكة 
منذ 18 دقيقة 1153
مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم
مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم
منذ 21 دقيقة 1189
طبيب يوضح تأثير التدخين السلبي على الطفل:"يسبب وفاة أكثر من مليون طفل سنويا"
طبيب يوضح تأثير التدخين السلبي على الطفل:"يسبب وفاة أكثر من مليون طفل سنويا"
منذ 23 دقيقة 1158
نصائح تساعد في الحفاظ على صحة الكليتين
نصائح تساعد في الحفاظ على صحة الكليتين
منذ 25 دقيقة 1241
النصر ينفي الدخول في مفاوضات لضم محترف "الأهلي" المصري
النصر ينفي الدخول في مفاوضات لضم محترف "الأهلي" المصري
منذ 49 دقيقة 1616
بالفيديو.. مستشارة أسرية تُطالب بإضافة التحليل النفسي والمخدرات في فحص ما قبل الزواج 
بالفيديو.. مستشارة أسرية تُطالب بإضافة التحليل النفسي والمخدرات في فحص ما قبل الزواج 
منذ 54 دقيقة 1544
«الصحة»: تسجيل 609 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 609 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 59 دقيقة 1725
سائق وزميله يخطفان امرأة ويعتديان عليها جنسيا داخل المقابر
سائق وزميله يخطفان امرأة ويعتديان عليها جنسيا داخل المقابر
منذ ساعة 1181