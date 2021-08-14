نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم

منذ 21 دقيقة
1189
1
مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم

الأحساء (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم، موضحا أن درجة الحرارة في الأحساء والخرج 48، والدمام 47.4.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن درجة حرارة الرياض وصلت إلى 47، بينما والقيصومة وحفر الباطن والمدينة وينبع 46، والقصيم 45.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة مع فرصة أن تصل الامطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات عسير وجازان، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

 

الخرج
الأحساء
درجة الحرارة
مدن المملكة
والدمام
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132176
منذ 11 دقيقة
اللهم قنا حر جهنم وقرها .. آمين ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ياليتكم تفرموهما في الفرامه وترمون مفرومهما للكلاب الضاله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
خبير زمانه
الله يقويكم على كل فاسد وحرامي
ابوبدر
اولا واخرا لا مبرر للتحرش او اي فعل اجرامي ، ولكن السؤال الناس مدري ما تسمع او ما تقرأ او ما تشوف الجرائم اللي...
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم قنا حر جهنم وقرها .. آمين ..

أخر الأخبار

تفشي "كورونا" يؤثرعلى الحالة النفسية والعقلية
تفشي "كورونا" يؤثرعلى الحالة النفسية والعقلية
منذ 4 دقائق 1059
"التعليم" تبدأ غداً الأحد استقبال طلبات التقديم للابتعاث الخارجي في التخصصات الصحية
"التعليم" تبدأ غداً الأحد استقبال طلبات التقديم للابتعاث الخارجي في التخصصات الصحية
منذ 16 دقيقة 1203
القبض على 3 مقيمين سرقوا مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من أحد المنازل بمكة 
القبض على 3 مقيمين سرقوا مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من أحد المنازل بمكة 
منذ 18 دقيقة 1149
مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم
مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم
منذ 21 دقيقة 1189
طبيب يوضح تأثير التدخين السلبي على الطفل:"يسبب وفاة أكثر من مليون طفل سنويا"
طبيب يوضح تأثير التدخين السلبي على الطفل:"يسبب وفاة أكثر من مليون طفل سنويا"
منذ 23 دقيقة 1153
نصائح تساعد في الحفاظ على صحة الكليتين
نصائح تساعد في الحفاظ على صحة الكليتين
منذ 25 دقيقة 1241
النصر ينفي الدخول في مفاوضات لضم محترف "الأهلي" المصري
النصر ينفي الدخول في مفاوضات لضم محترف "الأهلي" المصري
منذ 49 دقيقة 1616
بالفيديو.. مستشارة أسرية تُطالب بإضافة التحليل النفسي والمخدرات في فحص ما قبل الزواج 
بالفيديو.. مستشارة أسرية تُطالب بإضافة التحليل النفسي والمخدرات في فحص ما قبل الزواج 
منذ 54 دقيقة 1544
«الصحة»: تسجيل 609 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 609 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 59 دقيقة 1725
سائق وزميله يخطفان امرأة ويعتديان عليها جنسيا داخل المقابر
سائق وزميله يخطفان امرأة ويعتديان عليها جنسيا داخل المقابر
منذ ساعة 1181