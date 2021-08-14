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"التعليم" تبدأ غداً الأحد استقبال طلبات التقديم للابتعاث الخارجي في التخصصات الصحية

منذ 16 دقيقة
1203
"التعليم" تبدأ غداً الأحد استقبال طلبات التقديم للابتعاث الخارجي في التخصصات الصحية

الرياض (صدى):
بدأ وزارة التعليم يوم غدٍ الأحد 7/ 1/ 1443هـ استقبال طلبات التقديم للابتعاث الخارجي لدرجات البكالوريوس والماجستير والزمالة والتخصص الدقيق في الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض، وذلك على الرابط الموحد: من هنــــــــــــا 

وحددت وزارة التعليم تخصصات ذات أولوية، منها طب الطوارئ والعناية المركزة والتخدير، والطب والعلاج النفسي، وكذلك تمريض العناية المركزة، وجراحة الأطفال و الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، وجراحة التجميل والعظام، إضافة إلى طب الأسرة والأمراض الجلدية وجراحة العيون.

ويأتي ذلك إلى جانب التخصصات النوعية في العلوم الطبية التطبيقية، والتي تتضمن طب القدم والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، والعلاج التنفسي أو الوظيفي، وتقنية أو تروية القلب، والطب النووي.

وأكدت الوزارة على ضرورة توفّر الشروط العامة والخاصة في المتقدمين، ومن أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولائقاً طبياً، وحاصلاً على الشهادة المطلوبة في المرحلة الدراسية المتقدم عليها، ولديه الوثيقة والسجل الأكاديمي المعتمدان من الجهة المصدرة لهما، بالإضافة إلى معادلة الشهادة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من خارج المملكة، وأن يكون لدى المتقدم المؤهل السابق المطلوب للتخصص الذي سيبتعث لدراسته.

ووضعت الوزارة شروطاً خاصة، كالحصول على درجات مناسبة في المعدلات التراكمية في الثانوية العامة، واختبارات القدرات والتحصيلي في نسختيها العربية والإنجليزية، و اختبار (IELTS) أو (TOEFL IBT )، والحصول على قبول مباشر، و من الممكن أن يكون القبول في الزمالة والتخصص الدقيق في أمريكا بعد اجتياز USMLE1 مع قبول في Observership أو زمالة بحثية لا تزيد مدتها على 6 أشهر.

وتتضمن الشروط شهادة الاختصاص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمبتعثين للتخصص الدقيق، وأن يكون التخصص المقبول فيه مطابقاً لتخصصه السابق، أو امتداداً له بموجب إفادة من الهيئة مع مصادقة القبول من الملحقية الثقافية في بلد الابتعاث.

 

وزارة التعليم
الماجستير
البكالوريوس
الابتعاث الخارجي
الزمالة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ياليتكم تفرموهما في الفرامه وترمون مفرومهما للكلاب الضاله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
خبير زمانه
الله يقويكم على كل فاسد وحرامي
ابوبدر
اولا واخرا لا مبرر للتحرش او اي فعل اجرامي ، ولكن السؤال الناس مدري ما تسمع او ما تقرأ او ما تشوف الجرائم اللي...
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم قنا حر جهنم وقرها .. آمين ..

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