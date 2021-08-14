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بالفيديو.. مستشارة أسرية تُطالب بإضافة التحليل النفسي والمخدرات في فحص ما قبل الزواج 

منذ 54 دقيقة
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بالفيديو.. مستشارة أسرية تُطالب بإضافة التحليل النفسي والمخدرات في فحص ما قبل الزواج 

متابعة- أميرة خالد (صدى):
طالبت المستشارة النفسية والأسرية الدكتورة زهرة المعبي، اليوم السبت، بإضافة التحليل النفسي والمخدرات في فحص ما قبل الزواج، وذلك بعد مقتل امرأة على يد زوجها بعد أسبوع من زواجها في مدينة الطائف.

وقالت المستشارة الأسرية أنها جاءتها عروس بعد شهر من زواجها تشكو من زوجها ليتضح أن الأعراض التي يعاني منها جميعها أعراض إدمان لتقل لها بأنه عمل فحص ما قبل الزواج؛ لتؤكد الدكتورة زهرة المعبي لها أن يختلف عن فحص تعاطي المخدرات ولا يشمل الناحية النفسية، مؤكدة أنه لا يوجد هناك مادة يتم أخذها لإخفاء المواد المخدرة.

ومن جانبه، أوضح دكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى سابقًا، أنه إذا كان هناك فحص طبي قبل الزواج لماذا لا يكون شاملًا العوامل النفسية والإدمان على المواد المخدرة ويكون فحصًا متكاملًا؛ مما قد يحد من تعاطي المخدرات في المجتمع، بحسب برنامج "mbc في أسبوع" على قناة "mbc" .

الإدمان
تعاطي المخدرات
فحص ما قبل الزواج
مستشارة أسرية
تحليل نفسي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16113
منذ 31 دقيقة
ما تلاحظين الأحمر قوي مرة .. أفتكر إن الوردي أنسب على شفاهك اللتي تنقطق لنا بالورد
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132176
منذ 24 دقيقة
برضه صح كلام الحريم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ياليتكم تفرموهما في الفرامه وترمون مفرومهما للكلاب الضاله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
خبير زمانه
الله يقويكم على كل فاسد وحرامي
ابوبدر
اولا واخرا لا مبرر للتحرش او اي فعل اجرامي ، ولكن السؤال الناس مدري ما تسمع او ما تقرأ او ما تشوف الجرائم اللي...
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم قنا حر جهنم وقرها .. آمين ..

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