بالفيديو.. مستشارة أسرية تُطالب بإضافة التحليل النفسي والمخدرات في فحص ما قبل الزواج 

متابعة- أميرة خالد (صدى):
طالبت المستشارة النفسية والأسرية الدكتورة زهرة المعبي، اليوم السبت، بإضافة التحليل النفسي والمخدرات في فحص ما قبل الزواج، وذلك بعد مقتل امرأة على يد زوجها بعد أسبوع من زواجها في مدينة الطائف.
وقالت المستشارة الأسرية أنها جاءتها عروس بعد شهر من زواجها تشكو من زوجها ليتضح أن الأعراض التي يعاني منها جميعها أعراض إدمان لتقل لها بأنه عمل فحص ما قبل الزواج؛ لتؤكد الدكتورة زهرة المعبي لها أن يختلف عن فحص تعاطي المخدرات ولا يشمل الناحية النفسية، مؤكدة أنه لا يوجد هناك مادة يتم أخذها لإخفاء المواد المخدرة.
ومن جانبه، أوضح دكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى سابقًا، أنه إذا كان هناك فحص طبي قبل الزواج لماذا لا يكون شاملًا العوامل النفسية والإدمان على المواد المخدرة ويكون فحصًا متكاملًا؛ مما قد يحد من تعاطي المخدرات في المجتمع، بحسب برنامج "mbc في أسبوع" على قناة "mbc" .