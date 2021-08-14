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قرار "مفاجئ" لريال مدريد بمثابة قنبلة عالمية

منذ 48 دقيقة
1727
قرار "مفاجئ" لريال مدريد بمثابة قنبلة عالمية

وكالات (صدى):
كشف تقرير صحفي، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، يدرس رحيل الفريق عن مسابقة الدوري الإسباني، واللعب في الدوري الإنجليزي. ووصف التقرير ذلك بأنه سيكون بمثابة قنبلة، ذات أبعاد عالمية.

وقالت “ موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن نادي ريال مدريد يدرس الرحيل عن مسابقة الدوري الإسباني، والانتقال إلى دوري قوي، وذلك بسبب العقبات التي يفرضها خافيير تيباس رئيس رابطة الليج على النادي باستمرار.

وأشارت الصحيفة، إلى المنافسة المفضلة لـ فلورنتينو بيريز وأهم مساعديه، هي الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من أنهم قاموا أيضا بجمع معلومات حول خيارات الانضمام إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي أو الدوري الألماني.

ريال مدريد
الدوري الانجليزي

التعليقات

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أحدث التعليقات

البرودي
هذي تنطرد برا الصالة المشي على المسار يتلفه هذا يتنظف ويدهن بمواد خاصة مكلفة
محمد
نتايج مؤلمة
بلسم الروح
الله يرحمه
الخليفه
كذب المنجمون ولو صدفوا وليس صدقوا
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههه .. مهبول ..

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