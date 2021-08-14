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"هيئة الأمر بالمعروف" تنفذ لقاءات توجيهية بالرياض

منذ 13 ساعة
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"هيئة الأمر بالمعروف" تنفذ لقاءات توجيهية بالرياض

محمد السعران (صدى):
نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض ممثلاً بإدارة التوعية والتوجيه عددًا من اللقاءات التوجيهية تبلغ (١٠٦)لقاء، وذلك ضمن أهداف حملتي (رب اجعل هذا البلد آمناً ) و(الخوارج شرار الخلق) التي أطلقتها الرئاسة العامة في جميع فروعها بمناطق المملكة، لتعزيز جانب الأمن الفكري فيما يحفظ أمن هذا الوطن ومقدراته، وبيان خطر مفاهيم ومعتقدات الخوارج.

واستهدفت هذه اللقاءات (١٥٠٠)موظفاً من منسوبي الهيئات والمراكز بعموم المنطقة، واشتملت عناصر ومحاور اللقاءات على (أهمية التوحيد والسنّة، وحماية الدولة لجناب التوحيد والسنّة وقيامها على ذلك، وبيان منهج السلف في أصل السمع والطاعة لولاة الأمور، وطريقة السلف في إنكار المنكرات، والتحذير من منهج الخوارج والجماعات الحزبية كجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية).

هذا وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، بأن هذه اللقاءات التي وجه بها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تأتي لتأصيل المنهج الوسطي وتعزيز الأمن الفكري لدى منسوبي الفرع عموماً من إداريين وميدانيين، ليؤدوا المهام والواجبات الموكلة إليهم على أكمل وجه بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله – وليسهموا في الحفاظ على مقدرات الوطن وأبنائه.

التعليقات

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أحدث التعليقات

البرودي
هذي تنطرد برا الصالة المشي على المسار يتلفه هذا يتنظف ويدهن بمواد خاصة مكلفة
محمد
نتايج مؤلمة
بلسم الروح
الله يرحمه
الخليفه
كذب المنجمون ولو صدفوا وليس صدقوا
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههه .. مهبول ..

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