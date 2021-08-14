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النيابة العامة: مصادرة 140 مليون من 4 جناة وسجنهم 24 عاماً

منذ 13 دقيقة
1404
النيابة العامة: مصادرة 140 مليون من 4 جناة وسجنهم 24 عاماً

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال أحدهم "مواطن" والآخرين "وافدين"، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة، بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال, مما يعد مجرماً وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.

وقد صدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم لمدد بلغت 24 عاماً، ومنع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم، وتضمن منطوق الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج والبالغة أكثر من 140 مليون ريال، ومصادرة أموال غير مشروعة أخرى تم العثور عليها مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة بلغت مليونين ونصف ريال.

ونوه المصدر إلى تضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط والاستدلال ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والبنك السعودي المركزي، بما يحقق النتائج المرجوة لمكافحة كافة الجرائم المرتبطة بالأموال.

وأكد المصدر على أن النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بالعقوبات المشددة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة.

المملكة
جرائم
قضية
النيابة العامة
غسل أموال

التعليقات

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أحدث التعليقات

البرودي
هذي تنطرد برا الصالة المشي على المسار يتلفه هذا يتنظف ويدهن بمواد خاصة مكلفة
محمد
نتايج مؤلمة
بلسم الروح
الله يرحمه
الخليفه
كذب المنجمون ولو صدفوا وليس صدقوا
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههه .. مهبول ..

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