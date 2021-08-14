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بالفيديو.. الحياة الفطرية: "الكلاب البوليسية" ليست ضمن الحيوانات المفترسة

منذ 43 دقيقة
1601
بالفيديو.. الحياة الفطرية: "الكلاب البوليسية" ليست ضمن الحيوانات المفترسة

الرياض (صدى):
أوضح ‏الأستاذ أحمد البوق مستشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن الكلاب بجميع أنواعها لا تعتبر من الكائنات الفطرية وبالتالي هي لا تدخل ضمن اختصاص المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ولكن الكلاب الضالة يمكن أن تتحول إلى حيوانات مفترسة.

وقال "البوق" أننا شهدنا في المملكة بعض الحوادث التي تتكرر حول مهاجمة هذه الكلاب الضالة لبعض الأطفال، وهذه تشكل خطر ليس فقط على المواطنين والأطفال ولكنها أيضًا تشكل تسربها إلى البرية يشكل خطر على الحياة الفطرية ولدينا بعض الأنواع الفطرية النقية مثل الذئاب على سبيل المثال وهي من الفصيلة الكلبية التي من الممكن أن تتزاوج مع الكلاب وتؤدي إلى التخريب الجيني، بحسب قناة "الإخبارية" .

وأكد أن جميع أنواع المفترسات وتربيتها ممنوع في المملكة ولم يسبق للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الوقت الحالي أو الماضي أن أعطى ترخيصًا لاقتناء أو تربية الحيوانات المفترسة؛ فهذا ممنوع ولا يسمح به إلا في حدائق الحيوان وفي نطاق محدود جدا للدراسات والأبحاث  لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من الحيوانات المفترسة التي انتشرت في وسائل الإعلام دخلت بطرق غير نظامية.

الحياة الفطرية
الكلاب البوليسية
الحيوانات المفترسة

التعليقات

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أحدث التعليقات

البرودي
هذي تنطرد برا الصالة المشي على المسار يتلفه هذا يتنظف ويدهن بمواد خاصة مكلفة
محمد
نتايج مؤلمة
بلسم الروح
الله يرحمه
الخليفه
كذب المنجمون ولو صدفوا وليس صدقوا
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههه .. مهبول ..

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