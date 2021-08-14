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خبيرة تغذية تحذر من تناول البطيخ قبل غسله بالصابون

منذ 37 دقيقة
1548
خبيرة تغذية تحذر من تناول البطيخ قبل غسله بالصابون

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكدت خبيرة التغذية، أنتونينا ستارودوبوفا، أنه لا يجب تقطيع البطيخ ‏سواء الأحمر أو الأصفر قبل غسل الغلاف الخارجي للبطيخ بماء ‏دافئ وصابون، لافتة إلى أن الغسيل يمنع ‏وصول الميكروبات من السطح إلى اللب عند قطع هذه الثمار، ‏والتي تسبب حال وجودها الكثير من مشاكل العدوى المعوية.‏

وأكدت على عدم تناول البطيخ الذي تعرض للتلف خلال النقل ‏أو التخزين، أو إذا كان لون اللب يثير الشك أو له رائحة غير ‏المعهودة‎، لافتة إلى ضرورة حفظ البطيخ في أماكن بعيدة عن الحشرات ‏الطائرة، إذ إنها قد تكون ناقلة للميكروبات التي يمكن أن تسبب ‏أمراضا معدية مختلفة، وتسمما غذائيا‎.‎

ونصحت خبيرة التغذية بعدم تناول البطيخ بالبذور، لأن قشرة ‏بذور البطيخ وخاصة البطيخ الأصفر قاسية للغاية، وهو ما يمكن ‏أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي‎.‎

 

البطيخ
الصابون
خبيرة تغذية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههه .. مهبول ..
خالد
المواطن صار غريب في بلده .... والوافد هو المعزب .
ابوبدر
الله يرحمك ياخالد.. نصيحة من اخ للجميع اذا كنت تعتني من مرض الضغط ارتفاع وهبوط نصيحتي لا تدخل في نقاشات نهائيا وكمان لا تروح...
خالد
هذا شخص منجم ونصاب .... كذب المنجمون ولو صدقوا .
ابوبدر
نطوا بالماء واسبحوا باين جنبكم الشاليهات ماهي بعيده

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