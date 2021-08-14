خبيرة تغذية تحذر من تناول البطيخ قبل غسله بالصابون

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكدت خبيرة التغذية، أنتونينا ستارودوبوفا، أنه لا يجب تقطيع البطيخ سواء الأحمر أو الأصفر قبل غسل الغلاف الخارجي للبطيخ بماء دافئ وصابون، لافتة إلى أن الغسيل يمنع وصول الميكروبات من السطح إلى اللب عند قطع هذه الثمار، والتي تسبب حال وجودها الكثير من مشاكل العدوى المعوية.
وأكدت على عدم تناول البطيخ الذي تعرض للتلف خلال النقل أو التخزين، أو إذا كان لون اللب يثير الشك أو له رائحة غير المعهودة، لافتة إلى ضرورة حفظ البطيخ في أماكن بعيدة عن الحشرات الطائرة، إذ إنها قد تكون ناقلة للميكروبات التي يمكن أن تسبب أمراضا معدية مختلفة، وتسمما غذائيا.
ونصحت خبيرة التغذية بعدم تناول البطيخ بالبذور، لأن قشرة بذور البطيخ وخاصة البطيخ الأصفر قاسية للغاية، وهو ما يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.