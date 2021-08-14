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أمير القصيم يشيد بمشروع تأهيل سبخة الطرفية وسبخة غويمض بالمنطقة 

منذ 13 ساعة
1454
أمير القصيم يشيد بمشروع تأهيل سبخة الطرفية وسبخة غويمض بالمنطقة 

محمد المحسن (صدى):
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمشروع تأهيل سبخة الطرفية وسبخة غويمض بمنطقة القصيم ، وذلك بعد البدء في تنفيذ مشروع تأهيل الغطاء النباتي في الموقعين ، من قبل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجمعيات البيئية والمراكز المتخصصة .

وتأتي إشادة سمو أمير القصيم بعد زيارة فريقا من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) سبخة الطرفية وسبخة غويمض بمنطقة القصيم للبدء في تنفيذ مشروع تأهيل الغطاء النباتي في الموقعَين، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجمعيات البيئية المتخصصة.

وثمّن سمو أمير القصيم تفاعل وزارة البيئة والمياه والزراعة لإختيار شتلات أشجار تتناسب مع طبيعة أرض السبخات ، مشيراً سموه بأن سبق وان تم المطالبة خلال إطلاق مبادرة أرض القصيم خضراء ، داعياً سموه إلى أهمية الاستمرارية في زراعة الأشجار في كل شبر من أراضي المنطقة سواء كانت رملية أو حجرية او سبخة بما يتلاءم ويتناسب مع طبيعة التربة من أشجار ونباتات ليكسو الغطاء النباتي كافة الأراضي والطرق والسبخات .

يشار الى أن مشروع التأهيل يتضمن عمليات استزراع الشجيرات العلفية ذات القيمة الغذائية العالية، والقدرة على تحمُّل الملوحة والجفاف، مثل شجيرات الروثة والفرس والضمران والرغل والقطف.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههه .. مهبول ..
خالد
المواطن صار غريب في بلده .... والوافد هو المعزب .
ابوبدر
الله يرحمك ياخالد.. نصيحة من اخ للجميع اذا كنت تعتني من مرض الضغط ارتفاع وهبوط نصيحتي لا تدخل في نقاشات نهائيا وكمان لا تروح...
خالد
هذا شخص منجم ونصاب .... كذب المنجمون ولو صدقوا .
ابوبدر
نطوا بالماء واسبحوا باين جنبكم الشاليهات ماهي بعيده

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