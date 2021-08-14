سبب إصابة زوجة جو بايدن في قدمها اليسرى

واشنطن (صدى):
ظهرت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن، وهي تستند إلى عكاز وتستعين بزوجها الرئيس جو بايدن، أثناء صعودها مروحية رئاسية.
وأصيبت جيل بايدن على شاطئ هاواي أواخر يوليو الماضي، عندما دخل جسم غريب قدمها اليسرى، مما أسفر عن تعرضها لجروح؛ حيث ظهر بايدن في الصورة يساعد زوجته على صعود السلم القصير للمروحية للرئاسية.
وكان الاثنان في رحلة من ولاية ديلاوير موطن الرئيس الأمريكي، إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ميريلاند قرب واشنطن العاصمة، وظهرت جيل ترتدي حذاء طبيا يرتديه عادة أولئك الذين يعانون كسورا في أقدامهم، أو أثناء تماثلهم للشفاء.