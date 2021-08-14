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سبب إصابة زوجة جو بايدن في قدمها اليسرى

منذ 53 دقيقة
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سبب إصابة زوجة جو بايدن في قدمها اليسرى

واشنطن (صدى):
ظهرت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن، وهي تستند إلى عكاز وتستعين بزوجها الرئيس جو بايدن، أثناء صعودها مروحية رئاسية.

وأصيبت جيل بايدن على شاطئ هاواي أواخر يوليو الماضي، عندما دخل جسم غريب قدمها اليسرى، مما أسفر عن تعرضها لجروح؛ حيث ظهر بايدن في الصورة يساعد زوجته على صعود السلم القصير للمروحية للرئاسية.

وكان الاثنان في رحلة من ولاية ديلاوير موطن الرئيس الأمريكي، إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ميريلاند قرب واشنطن العاصمة، وظهرت جيل ترتدي حذاء طبيا يرتديه عادة أولئك الذين يعانون كسورا في أقدامهم، أو أثناء تماثلهم للشفاء.

أمريكا
جو بايدن
جيل بايدن

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16111
منذ 39 دقيقة
تتظاهر بالإصابة حتى تشغل الصحافة عن تقصير بعلها وتحتاج هي والرئيس إلى فحص لتقييم قواهم العقلية قبل مسائل العضلات والأربطة وسلامة العظام .. الناخب الأمريكي أخطأ لكن ذكاء ترشيح نائبة الرئيس وظروف كرونا وسيئات ترامب صعدت بايدن لكرسي الرئاسة بالهيدروليك السياسي .. سلامة ساقك النحيلة يا مسز بايدن
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132174
منذ 30 دقيقة
ظهرت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن، وهي تستند إلى عكاز وتستعين بزوجها الرئيس جو بايدن، أثناء صعودها مروحية رئاسية.
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.. ماهو بايدن يادوب يشيل نفسه .. هرِم متهضرط ..

.. ههههههههههه هذا يذكرني بقول القائل حيث قال // عريان يشكي حاله على مصلوخ ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههه .. مهبول ..
خالد
المواطن صار غريب في بلده .... والوافد هو المعزب .
ابوبدر
الله يرحمك ياخالد.. نصيحة من اخ للجميع اذا كنت تعتني من مرض الضغط ارتفاع وهبوط نصيحتي لا تدخل في نقاشات نهائيا وكمان لا تروح...
خالد
هذا شخص منجم ونصاب .... كذب المنجمون ولو صدقوا .
ابوبدر
نطوا بالماء واسبحوا باين جنبكم الشاليهات ماهي بعيده

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