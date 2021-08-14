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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

منذ 57 دقيقة
1457
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً، وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 189 يوماً، 2002 مسجد.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في منطقة جازان ومسجد واحد في منطقة الجوف.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، كما دعت الوزارة المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

الرياض
وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
كورونا
المصلين

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههه .. مهبول ..
خالد
المواطن صار غريب في بلده .... والوافد هو المعزب .
ابوبدر
الله يرحمك ياخالد.. نصيحة من اخ للجميع اذا كنت تعتني من مرض الضغط ارتفاع وهبوط نصيحتي لا تدخل في نقاشات نهائيا وكمان لا تروح...
خالد
هذا شخص منجم ونصاب .... كذب المنجمون ولو صدقوا .
ابوبدر
نطوا بالماء واسبحوا باين جنبكم الشاليهات ماهي بعيده

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