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شريف مدكور بعد إصابته بالصفرا: "خلوا بالكم من الأكل الملوث"

منذ 22 دقيقة
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شريف مدكور بعد إصابته بالصفرا: "خلوا بالكم من الأكل الملوث"

أميرة خالد (صدى):
كشف الإعلامى شريف مدكور عن معاناته الشديدة مع مرض الصفراء "فيروس A" الذى أصيب به مؤخرا، مؤكدا أن أعراضه صعبة وتشبه أعراض فيروس كورونا، محذرا من تناول الطعام والشراب الملوث.

وقال شريف مدكور: "كنت خايف من الكورونا جالي الصفرا.. الحمد الله راحة أسبوعين في السرير مع الكثير من العسل الأسود".

يذكر أن الصفرا مرض يحول البشرة وبياض العين إلى اللون الأصفر، غالبًا ما يصاب الأطفال حديثيو الولادة به لكن البالغين يمكنهم ذلك أيضًا.

ويحدث اليرقان أو ما يطلق عليه الصفرا عندما يكون هناك الكثير من البيليروبين، وهو مادة صفراء برتقالية في الدم، يوجد في خلايا الدم الحمراء، عندما تموت هذه الخلايا يقوم الكبد بترشيحها من مجرى الدم، ولكن إذا حدث خطأ ما وتعذر على الكبد مواكبة ذلك، يتراكم البيليروبين ويمكن أن يتسبب في ظهور البشرة باللون الأصفر.

في بعض الأحيان، قد لا تظهر على الشخص أعراض، وقد يتم اكتشاف الحالة عن طريق الخطأ. تعتمد شدة الأعراض على الأسباب الكامنة ومدى سرعة أو بطء تطور المرض.

البشرة
شريف مدكور
الصفرا

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أحدث التعليقات

أبوخالد إبن سمومة
نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
ابو محمد 😎 ✍️
صناعه مُحكمه هتلريه ، ماهي صناعة مبغّلة امريكيه ...
ابو محمد 😎 ✍️
شكل جميل قوي قوي قوي ، بس اظن القيمه راح تكوي كوي ..
واضح*** وصريح***
فلم هندي، عضة الثعبان السام تكون لها أعراض خطيرة خلال ثواني، مع إختلاف درجات الخطورة..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..

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