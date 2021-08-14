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بالفيديو.. "الأرصاد" تحذر من العمل تحت أشعة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة بالشرقية

منذ 28 دقيقة
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بالفيديو.. "الأرصاد" تحذر من العمل تحت أشعة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة بالشرقية

الدمام (صدى):
حذر مختص التوقعات في الأرصاد، عقيل العقيل، اليوم السبت، من العمل تحت أشعة الشمس مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية.

وأوضح عقيل العقيل، أنه وصلت درجة الحرارة التي تم رصدها أمس في مدينة الدمام 51 درجة مئوية، متوقعًا استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على القطاع الشرقي للمملكة.

وأكد مختص التوقعات بالأرصاد، أنه يود لفت انتباه من يعملون خارج المنازل أو المكاتب أو تتطلب طبيعة عملهم الخروج في ساعة الظهيرة أن درجات الحرارة بالفعل عالية وقد تسبب الإجهاد الحراري لذلك يرجى الانتباه.

 

الشرقية
الدمام
الطقس
درجات الحرارة
الأرصاد
أشعة الشمس
الصيف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132166
منذ 3 دقائق
الله يستر على الاجواد ..

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أبوخالد إبن سمومة
نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
ابو محمد 😎 ✍️
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فلم هندي، عضة الثعبان السام تكون لها أعراض خطيرة خلال ثواني، مع إختلاف درجات الخطورة..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..

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