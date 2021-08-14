مرسيدس الفضائية" و"وحش أودي" ينافسان عرش تسلا الكهربائية

متابعة_أميرة خالد (صدى):
تتربع شركة تسلا على عرش صناعة السيارات الكهربائية الفاخرة خلال السنوات الأخيرة، ولكن يبدو أن تلك السيطرة وجدت منافس قوي، بعد دخول الشركات الألمانية الكبيرة بقوة سوق السيارات الكهربائية.
وأزاحت الشركات الألمانية الستار عن سيارتين تعملان بالكهرباء تملكان مميزات فريدة وغير متوقعة صعبت بهما المنافسة على "تسلا" الأمريكية، وتملكان الكثير من الحداثة والكفاءة.
سيارة مرسيدس EQS الكهربائية
تعد مرسيدس EQS الكهربائية سيارة فاخرة ومصنوعة باحترافية كبيرة، وتم تزويدها بعجلات قياس 19 بوصة ووضع رياضي نشط مما يجعلها تحقق انطلاقة قوية وثابتة بجانب الهدوء الكبير نظرا لأنها تعمل بالكهرباء، وتملك السيارة مظهر فريد للوحة القيادة، وتغطي اللوحة السيارة بداية من كرسي السائق وحتى كرسي المرافق، في حين توفر قدرة توجيه للعجلات الخلفية ذات زاوية محددة، ويمكن تحريك العجلات الخلفية بزاوية تصل إلى 4.5 درجة، ويمكن زيادتها إلى 10 درجات، وفي مجمل مميزاتها جعل البعض يعتبر أنها سيارة قادمة من الفضاء.
سيارة أودي Skysphere الكهربائية
يطلق على تلك السيارة اسم "وحش أودي" وتملك السيارة عجلة قيادة قابلة للسحب، ويمكن للسيارة ان تعمل بتنقية القيادة الذاتية، وتأتي بطول 4.94 مترا وعجلات منخفضة، ويمكنها ان تتوسع لتصل إلى طول 5.19 مترا، في وضع قيادة يسمى "Grand Touring"، ومع ذلك الوضع يتم إبعاد شاشة التحكم والمقود في تابلو السيارة لتكون أوسع وتعمل بالقيادة الذاتية.
يذكر أن "وحش أودي" محل التجربة حتى الآن ولم يطرح بشكل رسمي.