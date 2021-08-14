نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مرسيدس الفضائية" و"وحش أودي" ينافسان عرش تسلا الكهربائية

منذ 33 دقيقة
1563
2
مرسيدس الفضائية" و"وحش أودي" ينافسان عرش تسلا الكهربائية

متابعة_أميرة خالد (صدى):
تتربع شركة تسلا على عرش صناعة السيارات الكهربائية الفاخرة خلال السنوات الأخيرة، ولكن يبدو أن تلك السيطرة وجدت منافس قوي، بعد دخول الشركات الألمانية الكبيرة بقوة سوق السيارات الكهربائية.

وأزاحت الشركات الألمانية الستار عن سيارتين تعملان بالكهرباء تملكان مميزات فريدة وغير متوقعة صعبت بهما المنافسة على "تسلا" الأمريكية، وتملكان الكثير من الحداثة والكفاءة.

سيارة مرسيدس EQS الكهربائية

تعد مرسيدس EQS الكهربائية سيارة فاخرة ومصنوعة باحترافية كبيرة، وتم تزويدها بعجلات قياس 19 بوصة ووضع رياضي نشط مما يجعلها تحقق انطلاقة قوية وثابتة بجانب الهدوء الكبير نظرا لأنها تعمل بالكهرباء، وتملك السيارة مظهر فريد للوحة القيادة، وتغطي اللوحة السيارة بداية من كرسي السائق وحتى كرسي المرافق، في حين توفر قدرة توجيه للعجلات الخلفية ذات زاوية محددة، ويمكن تحريك العجلات الخلفية بزاوية تصل إلى 4.5 درجة، ويمكن زيادتها إلى 10 درجات، وفي مجمل مميزاتها جعل البعض يعتبر أنها سيارة قادمة من الفضاء.

سيارة أودي Skysphere الكهربائية

يطلق على تلك السيارة اسم "وحش أودي" وتملك السيارة عجلة قيادة قابلة للسحب، ويمكن للسيارة ان تعمل بتنقية القيادة الذاتية، وتأتي بطول 4.94 مترا وعجلات منخفضة، ويمكنها ان تتوسع لتصل إلى طول 5.19 مترا، في وضع قيادة يسمى "Grand Touring"، ومع ذلك الوضع يتم إبعاد شاشة التحكم والمقود في تابلو السيارة لتكون أوسع وتعمل بالقيادة الذاتية.

يذكر أن "وحش أودي" محل التجربة حتى الآن ولم يطرح بشكل رسمي.

تسلا
مرسيدس الفضائية
وحش أودي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132167
منذ 4 دقائق
شكل جميل قوي قوي قوي ، بس اظن القيمه راح تكوي كوي ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132167
منذ دقيقة
صناعه مُحكمه هتلريه ، ماهي صناعة مبغّلة امريكيه ...

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبوخالد إبن سمومة
نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
ابو محمد 😎 ✍️
صناعه مُحكمه هتلريه ، ماهي صناعة مبغّلة امريكيه ...
ابو محمد 😎 ✍️
شكل جميل قوي قوي قوي ، بس اظن القيمه راح تكوي كوي ..
واضح*** وصريح***
فلم هندي، عضة الثعبان السام تكون لها أعراض خطيرة خلال ثواني، مع إختلاف درجات الخطورة..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..

أخر الأخبار

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
منذ دقيقتين 1210
لحظة انفجار باص بعد نزول الركاب منه
لحظة انفجار باص بعد نزول الركاب منه
منذ 8 دقائق 385
ولدها شاف الموت
ولدها شاف الموت
منذ 12 دقيقة 366
قطار يدهس مسنة
قطار يدهس مسنة
منذ 17 دقيقة 357
شريف مدكور بعد إصابته بالصفرا: "خلوا بالكم من الأكل الملوث"
شريف مدكور بعد إصابته بالصفرا: "خلوا بالكم من الأكل الملوث"
منذ 22 دقيقة 559
بالفيديو.. "الأرصاد" تحذر من العمل تحت أشعة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة بالشرقية
بالفيديو.. "الأرصاد" تحذر من العمل تحت أشعة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة بالشرقية
منذ 27 دقيقة 1530
مرسيدس الفضائية" و"وحش أودي" ينافسان عرش تسلا الكهربائية
مرسيدس الفضائية" و"وحش أودي" ينافسان عرش تسلا الكهربائية
منذ 33 دقيقة 1563
بالفيديو.. ذئب يهاجم أغنام مواطن بإحدى قرى أضم
بالفيديو.. ذئب يهاجم أغنام مواطن بإحدى قرى أضم
منذ 37 دقيقة 11552
سيرجي روبيرتو: برشلونة لن يتأثر برحيل ميسي
سيرجي روبيرتو: برشلونة لن يتأثر برحيل ميسي
منذ 48 دقيقة 1452
الجمعية المالية: التحسن الكبير في الإيرادات أدى إلى انخفاض عجز ميزانية 2021
الجمعية المالية: التحسن الكبير في الإيرادات أدى إلى انخفاض عجز ميزانية 2021
منذ 52 دقيقة 1554