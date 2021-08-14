نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سيرجي روبيرتو: برشلونة لن يتأثر برحيل ميسي

منذ 22 دقيقة
1388
سيرجي روبيرتو: برشلونة لن يتأثر برحيل ميسي

وكالات (صدى):
أكد سيرجي روبيرتو، لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، أن الفريق الكتالوني لن يتأثر برحيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي متجهًا إلى باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سيرجي روبيرتو: "اللاعبون هم من أرادوا استمرار ليو، وكنا سنبذل أقصى ما في وسعنا، ولكن المشكلة تجاوزت اللاعبين لأنها كانت بسبب فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية".

وأضاف لاعب برشلونة: "مهما حدث سيظل برشلونة كما هو، ولا نصدق ما حدث حتى هذه اللحظة ونعيش في صدمة، وسنحاول دائمًا الدفاع عن هذا الشعار وهذا النادي"، فيما أوضح: "انتظر عرض نادي برشلونة لأن عقدي سينتهي بعد نهاية الموسم وسأجدد للفريق، نحن نحاول مساعدة الإدارة".

 

ميسي
برشلونة
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
سيرجي روبيرتو
الليغا الإسباني

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
عنصر له اقتصادات عالية جدا وتحضيره صعب على البعض روتنجيـوم (Roentgenium).. هو أحد العناصر الكيميائية الموجودة في الجدول الدوري وله الرمز Rg ورقم ذري...
واضح*** وصريح***
آمين.
عبدالله الناصر / حائل
الوعد بعد العوده خذ دورة تاهيليه قبل العوده كيف تسوي فلافل او فول او كوفي سالتقي بك باحدى الشواره
د محمد ماجد بخش
بالفعل وشهادة التأريخ .. هذه هي الأصالة والفخامة الحقيقية
د محمد ماجد بخش
اسم العنصر " روينتجينيوم " تم قبوله كاسم دائم في 1 نوفمبر عام 2004, على شرف فيلهلم كونراد رونتغن, وكان يطلق على العنصر اسم...

أخر الأخبار

مرسيدس الفضائية" و"وحش أودي" ينافسان عرش تسلا الكهربائية
مرسيدس الفضائية" و"وحش أودي" ينافسان عرش تسلا الكهربائية
منذ 7 دقائق 1359
بالفيديو.. ذئب يهاجم أغنام مواطن بإحدى قرى أضم
بالفيديو.. ذئب يهاجم أغنام مواطن بإحدى قرى أضم
منذ 12 دقيقة 10780
سيرجي روبيرتو: برشلونة لن يتأثر برحيل ميسي
سيرجي روبيرتو: برشلونة لن يتأثر برحيل ميسي
منذ 22 دقيقة 1388
الجمعية المالية: التحسن الكبير في الإيرادات أدى إلى انخفاض عجز ميزانية 2021
الجمعية المالية: التحسن الكبير في الإيرادات أدى إلى انخفاض عجز ميزانية 2021
منذ 27 دقيقة 1483
سائقة تتسبب بحادث مروع
سائقة تتسبب بحادث مروع
منذ 42 دقيقة 334
أغرب محاولة لسرقة بنك
أغرب محاولة لسرقة بنك
منذ 47 دقيقة 329
لقمة العيش صعبة
لقمة العيش صعبة
منذ 52 دقيقة 256
بالفيديو.. استشاري: تلقي جرعتي كورونا يعجل بنهاية الجائحة خلال 3 إلى 6 أشهر بالمملكة
بالفيديو.. استشاري: تلقي جرعتي كورونا يعجل بنهاية الجائحة خلال 3 إلى 6 أشهر بالمملكة
منذ 57 دقيقة 1614
ضبط 12862 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
ضبط 12862 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
منذ ساعة 1728
شركة نوماك تعلن عن توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة
شركة نوماك تعلن عن توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة
منذ ساعة 1608