سيرجي روبيرتو: برشلونة لن يتأثر برحيل ميسي

وكالات (صدى):
أكد سيرجي روبيرتو، لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، أن الفريق الكتالوني لن يتأثر برحيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي متجهًا إلى باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال سيرجي روبيرتو: "اللاعبون هم من أرادوا استمرار ليو، وكنا سنبذل أقصى ما في وسعنا، ولكن المشكلة تجاوزت اللاعبين لأنها كانت بسبب فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية".
وأضاف لاعب برشلونة: "مهما حدث سيظل برشلونة كما هو، ولا نصدق ما حدث حتى هذه اللحظة ونعيش في صدمة، وسنحاول دائمًا الدفاع عن هذا الشعار وهذا النادي"، فيما أوضح: "انتظر عرض نادي برشلونة لأن عقدي سينتهي بعد نهاية الموسم وسأجدد للفريق، نحن نحاول مساعدة الإدارة".