الجمعية المالية: التحسن الكبير في الإيرادات أدى إلى انخفاض عجز ميزانية 2021

الرياض (صدى):
أكد عبدالله الربدي عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية أن التحسن الكبير في الإيرادات أدى إلى انخفاض عجز ميزانية 2021.
وأوضح أن الإيرادات كانت أعلى من التوقعات ، وهذا يعطي مؤشرات جيدة للأسواق والاقتصاد ، مشيرا إلى أن العجز في النص الثاني لن يصل إلى 5 مليار فهذا يدل على أن الإيرادات توازي المصروفات
وأضاف "تحسن الايرادات سينعكس على التصنيف الائتماني للمملكة وفيتش أعطت نظرة إيجابية على هذا الموضوع ، ومتوقع خلال الثلاثة شهور القادمة أنه سيتم تغيير تصنيف المملكة "
وأكد أن أسعار النفط ستستمر في النصف الثاني في الارتفاع ، مضيفا أن نمو الإيرادات الغير نفطية بنسبة 31% تساهم في استمرار المنشآت التجارية والبنوك بأن لايكون هناك تعثرات وأن تستمر الشركات في عملية الإنتاج فهذا يعمل على زيادة الاستهلاك ويدعم قيمة الضريبة المضافة.