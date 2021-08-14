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الجمعية المالية: التحسن الكبير في الإيرادات أدى إلى انخفاض عجز ميزانية 2021

منذ 27 دقيقة
1483
الجمعية المالية: التحسن الكبير في الإيرادات أدى إلى انخفاض عجز ميزانية 2021

الرياض (صدى):
أكد عبدالله الربدي عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية أن التحسن الكبير في الإيرادات أدى إلى انخفاض عجز ميزانية 2021.

وأوضح أن الإيرادات كانت أعلى من التوقعات ، وهذا يعطي مؤشرات جيدة للأسواق والاقتصاد ، مشيرا إلى أن العجز في النص الثاني لن يصل إلى 5 مليار فهذا يدل على أن الإيرادات توازي المصروفات

وأضاف "تحسن الايرادات سينعكس على التصنيف الائتماني للمملكة وفيتش أعطت نظرة إيجابية على هذا الموضوع ، ومتوقع خلال الثلاثة شهور القادمة أنه سيتم تغيير تصنيف المملكة "

وأكد أن أسعار النفط ستستمر في النصف الثاني في الارتفاع ، مضيفا أن نمو الإيرادات الغير نفطية بنسبة 31% تساهم في استمرار المنشآت التجارية والبنوك بأن لايكون هناك تعثرات وأن تستمر الشركات في عملية الإنتاج فهذا يعمل على زيادة الاستهلاك ويدعم قيمة الضريبة المضافة.

الايرادات
الجمعية المالية السعودية
عجز ميزانية 2021

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