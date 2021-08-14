تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
أغرب محاولة لسرقة بنك
منذ 46 دقيقة
326
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
عنصر له اقتصادات عالية جدا وتحضيره صعب على البعض روتنجيـوم (Roentgenium).. هو أحد العناصر الكيميائية الموجودة في الجدول الدوري وله الرمز Rg ورقم ذري...
واضح*** وصريح***
آمين.
عبدالله الناصر / حائل
الوعد بعد العوده خذ دورة تاهيليه قبل العوده كيف تسوي فلافل او فول او كوفي سالتقي بك باحدى الشواره
د محمد ماجد بخش
بالفعل وشهادة التأريخ .. هذه هي الأصالة والفخامة الحقيقية
د محمد ماجد بخش
اسم العنصر " روينتجينيوم " تم قبوله كاسم دائم في 1 نوفمبر عام 2004, على شرف فيلهلم كونراد رونتغن, وكان يطلق على العنصر اسم...
أخر الأخبار
مرسيدس الفضائية" و"وحش أودي" ينافسان عرش تسلا الكهربائية
منذ 7 دقائق
1350
بالفيديو.. ذئب يهاجم أغنام مواطن بإحدى قرى أضم
منذ 11 دقيقة
10764
سيرجي روبيرتو: برشلونة لن يتأثر برحيل ميسي
منذ 22 دقيقة
1385
الجمعية المالية: التحسن الكبير في الإيرادات أدى إلى انخفاض عجز ميزانية 2021
منذ 27 دقيقة
1477
سائقة تتسبب بحادث مروع
منذ 41 دقيقة
328
أغرب محاولة لسرقة بنك
منذ 46 دقيقة
326
لقمة العيش صعبة
منذ 52 دقيقة
256
بالفيديو.. استشاري: تلقي جرعتي كورونا يعجل بنهاية الجائحة خلال 3 إلى 6 أشهر بالمملكة
منذ 56 دقيقة
1614
ضبط 12862 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
منذ ساعة
1726
شركة نوماك تعلن عن توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة
منذ ساعة
1608