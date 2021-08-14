شركة نوماك تعلن عن توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة نوماك "NOMAC" ، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمحطات تحلية المياه في محافظة رابغ.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس مناوب/ طاقة: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة، وفني أجهزة: شهادة الدبلوم في تخصصات: (هندسة الأجهزة، هندسة الكهرباء، هندسة الإلكترونيات)، ويفضل شهادة البكالوريوس.
وأشارت إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2021م، وذلك عبر موقع شركة نوماك