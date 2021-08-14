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ولدها شاف الموت
منذ 12 دقيقة
366
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أحدث التعليقات
أبوخالد إبن سمومة
نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
ابو محمد 😎 ✍️
صناعه مُحكمه هتلريه ، ماهي صناعة مبغّلة امريكيه ...
ابو محمد 😎 ✍️
شكل جميل قوي قوي قوي ، بس اظن القيمه راح تكوي كوي ..
واضح*** وصريح***
فلم هندي، عضة الثعبان السام تكون لها أعراض خطيرة خلال ثواني، مع إختلاف درجات الخطورة..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
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