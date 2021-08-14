بالفيديو.. بدور البراهيم تنفي ترويجها لاحتساء "الخمور"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
نفت الفاشينيستا وخبيرة التجميل بدور البراهيم، ترويجها لاحتساء "الخمور" بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تمسك كأسا به مشروب يشبه "الخمر" ، واستعانت بالثلج وسط أجواء اعتبرها الجمهور ترويجًا واضحًا لشرب الخمر، وسط مطالب بمعاقبتها.
وردت بدور البراهيم، بأن ما قامت بالترويج له هو مشروب "عصير العنب" الفاخر، رافضة وبشكل قاطع الاعتراف بأنها تروّج لشرب الخمر، بل طالبت بتوجيه الشكر لها، لافتة إلى أن مشروب "عصير العنب" هذا يخص فئة "الهاي كلاس" من الجمهور.
وأشارت إلى أنها روّجت له لمن يريدون صناعة أجواء جيدة سواء للفتاة وحدها، أو للزوج والزوجة، أو للشاب وخطيبته، قائلة أنها تساهم في الحد من نسبة الطلاق، وذلك من خلال العمل على صناعة أجواء يرغب فيها الزوج مع زوجته أو الشاب وخطيبته.
وقالت أن من انتقدوها هم من نوعية الأشخاص الذين يتعرضون للخيانة، أو من اللاتي يتزوج عليهن أزواجهن، معقبة: "الرجل يحتاج أجواء الحرمة والأنثى، وتوفيرها في البيت، ما يروح بره يدورها أو يسافر يدورها"، مضيفة: "بالعكس الله يجزيني خيرًا أنني أُعلّم المراهقات هذه الأجواء الحلوة يسونها في بيوتهن طالما أنها ماهي حرام، ولا هي عيب بتسوي كاسين ثلج، وهذا أصلًا كل الجو حق كده".