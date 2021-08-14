قائمة بأطعمة تقوي الذاكرة وأخرى تضعفها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء أن هناك بعض الوجبات الغذائية التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الدماغ والذاكرة والمزاج ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف؛ حيث تلعب الأغذية، التي يتم تناولها دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة المخ ويمكن أن تساعد على تحسين أداء مهامه التي تتضمن الذاكرة والتركيز على المدى القصير والطويل.
ويمكن تناول بعض الأغذية لتقوية الذاكرة ومنها البيض الغني بفيتامين D، كما توجد العناصر الغذائية الصديقة للمخ في صفار البيض، فيما يحسن شاي البابونغ الوظيفة الإدراكية وقلة النوم، ويشتهر اللوز بفائدة المميزة لتحسين الذاكرة لدى البشر. ترجع أهمية اللوز لوظائف المخ إلى غناه بفيتامين E.
ويعتبر الأفوكادو أحد أهم مصادر الدهون الصحية غير المشبعة التي ثبت أنها تدعم الدماغ ووظائفها، فيما مركب الكركمين الموجود في الكركم يساعد في تحسين الذاكرة والحالة المزاجية لدى البالغين، بينما هناك أطعمة ومشروبات معينة لا تعد خيارًا مناسبًا للذاكرة والقدرة العالية على التركيز وصحة الدماغ.
وتتمثل تلك الأغذية في المشروبات السكرية التي قد تؤدي إلى تلف وظائف الذاكرة والدماغ وترتبط بمرض الزهايمر والخرف، فضلًا عن الأطعمة المصنعة وصلصة الصويا والآيس كريم، كما يمكن أن يؤدي تناول الملح بكميات كبيرة إلى اختلال توازن الكهارل والإصابة بالجفاف، وهو أمر غير مفيد للعديد من وظائف المخ.