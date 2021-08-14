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ضاعت علومه
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د محمد ماجد بخش
وبحسب ما عرفته مستشفى الأمل للصحة النفسية 😉 علامات الاكتئاب عند المرأة: وجود حالة مزاجية غريبة و متقلبة وغير مفهومة من سعادة تنقلب فجأة...
د محمد ماجد بخش
"الاكتئاب المبتسم": حالة يبدو خلالها الشخص سعيدا بينما يعاني في الحقيقة من أعراض اكتئاب داخلية وهو أخطر أنواع الإكتئاب.
د محمد ماجد بخش
في الاكتئاب تحديداً يتطلب التوصّل إلى الدواء المناسب شيئًا من التجربة والخطأ.
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