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لحظات مرعبة بعد انهيار برج ضخم

منذ 36 دقيقة
572

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د محمد ماجد بخش
وبحسب ما عرفته مستشفى الأمل للصحة النفسية 😉 علامات الاكتئاب عند المرأة: وجود حالة مزاجية غريبة و متقلبة وغير مفهومة من سعادة تنقلب فجأة...
د محمد ماجد بخش
 "الاكتئاب المبتسم": حالة يبدو خلالها الشخص سعيدا بينما يعاني في الحقيقة من أعراض اكتئاب داخلية وهو أخطر أنواع الإكتئاب.
د محمد ماجد بخش
في الاكتئاب تحديداً يتطلب التوصّل إلى الدواء المناسب شيئًا من التجربة والخطأ.
صالح مسفر محسن ال صلاح
مافيه بالكفاءة المتوسطة
بلسم الروح
فكر انا خوف

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