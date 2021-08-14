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السيسي: النمو السكاني يؤدي إلى تدمير مصر

منذ 16 دقيقة
1468
السيسي: النمو السكاني يؤدي إلى تدمير مصر

القاهرة (صدى):
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تعمل وفق سياق متكامل للتطوير والتنمية والواقع الذي عرضه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ترجمة للتطوير في الواقع، لافتًا إلى أن النمو السكاني في مصر قد يؤدي إلى تدميرها.

وقال السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة بمدينة بدر:" الدكتور مصطفى لما بيقول في عام 1900 كنا حوالي 9 ملايين وبعد 100 سنة بقينا أكثر من 100 مليون.. النمو السكاني اللي فوق طاقة البلد يؤدي إلى تدمير الدولة أو كاد يؤدي إلى تدمير الدولة في 2011".

وتابع: "صورة العشوائيات عبارة عن دولة لم تقدر أن تلبي متطلبات النمو السكانى الموجود فيها في الآخر المواطن اللي عايش في شقة في العشوائيات ممكن يدفعله 100 و150 جنيه بالكتير في المكان ده الموضوع مش كده خالص.. الدولة لم تقدر أن تسيطر على حالها في طرق وإسكان وكل شيء وفي تعليم وفي صحة وأي مرفق أو قطاع عاوزين تتكلموا فيه".

 

 

مصر
السيسي
النمو السكاني

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صالح مسفر محسن ال صلاح
مافيه بالكفاءة المتوسطة
بلسم الروح
فكر انا خوف
بلسم الروح
يستاهل الغبي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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