5 فوائد صحية لتناول اللوز يوميا

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحتوي اللوز على الكثير من العناصر الغذائية مرتفعة القيمة، وله فوائد غير متوقعة بالنسبة للبعض، حيث أنه يعتبر مكمل غذائي صحي ومفيد للجسم .
وأوضحت خبيرة التغذية المتخصصة بأمراض السكري توبي سميثسون، فوائد اللوز والطرق التي يمكن أن يفيد ويؤثر فيها على جسم الإنسان، حيث تقدم حبات اللوز 5 فوائد رائعة للإنسان بحسب سبوتنيك، وهي:
وقالت الخبيرة أن الأونصة الواحدة من اللوز تقدم 50% من الحصة اليومية المطلوبة من فيتامين أي ونسبة 25% من الريبوفلافين، كما أنه أعلى المصادر الطبيعية للحصول على المغنيزيوم، ويقدم 6 غرامات من البروتين النباتي في كل حفنة صغيرة.
وأضافت أن استهلاك حفنة من اللوز مرتين في اليوم تبعد التجاعيد عن بشرة الإنسان، حيث أظهرت الأبحاث التي أجريت على النساء بعد سن اليأس أن تناول حصتين (أونصة واحدة) من اللوز يوميًا قد يساعد في تقليل التجاعيد وتصبغ الجلد، وانخفضت التجاعيد في بشرة النساء حوالي 16٪، كما انخفضت كثافة الصبغيات الداكنة في الوجه بنسبة 20٪.
وتحدثت الخبيرة دراسة سابقة استمرت لمدة 12 أسبوعا طبقت على مجموعة من متناولي اللوز من الاشخاص الأصحاء البالغين اللذين يعانون من السمنة، حيث وجد أن أولئك الذين تناولوا اللوز يوميًا قد خسروا المزيد من الدهون خصوصا الدهون في منطقة الجذع والبطن، مبينة أن تناول اللوز يؤدي إلى انخفاض كبير في الكوليسترول الضار للكلي والدهون الثلاثية الضارة دون التأثير سلبًا على الكوليسترول الحميد (الجيد لجسم الإنسان).
وأشارت الخبيرة إلى أنه في اللوز الكامل غير المحمص، يتم امتصاص 25٪ سعرات حرارية، بينما يوفر اللوز المحمص الكامل سعرات حرارية أقل بنسبة 19٪ واللوز المحمص المفروم يوفر سعرات حرارية أقل بنسبة 17٪.