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بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تزرع شبكة ألغام حول خط أنبوب المياه المغذي للحديدة

منذ ساعة
1644
بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تزرع شبكة ألغام حول خط أنبوب المياه المغذي للحديدة

فهمي محمد (صدى):
تمكنت الفرق الهندسة التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، أمس الجمعة، من تفكيك شبكة ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإيرانية في شبكة مياه الشرب الرئيسية لمدينة الحديدة، غربي اليمن.

وعثر فريق هندسي، على شبكة ألغام مزروعة حول خط أنبوب المياه الموصل من منطقة القطيع إلى داخل مدينة الحديدة عبر شارع صنعاء، وذلك في سياق جهود تطهير الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة.

وأوضح أنه تم العثور على الشبكة أمام شركة مطاحن البحر الأحمر وتم التعامل معها؛ حيث تم نزع وتفكيك شبكة الألغام، ولايزال المسح جارياً على طول خط الأنبوب في المناطق المحررة، بينما الشبكة التي تم تفكيكها كانت كفيلة بحرمان سكان مدينة الحديدة من مياه الشرب، بحسب "العربية.نت".

اليمن
الحوثيين
شبكة ألغام

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أحدث التعليقات

صالح مسفر محسن ال صلاح
مافيه بالكفاءة المتوسطة
بلسم الروح
فكر انا خوف
بلسم الروح
يستاهل الغبي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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