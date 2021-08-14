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طفل يطلق النار على أمه ويقتلها عن طريق الخطأ

منذ 49 دقيقة
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طفل يطلق النار على أمه ويقتلها عن طريق الخطأ

واشنطن (صدى):
شهدت مدينة ألتامونتي سبرينغز بولاية فلوريدا الأمريكية، واقعة مؤسفة حينما وقع مسدس في يد طفل صغير وخرجت رصاصة دون قصده فاستقرت في رأس أمه التي كانت تجري مكالمة خاصة بالعمل، فماتت على الفور.

وعثر الطفل بالصدفة على مسدس غير مؤمن وبه رصاص، وراح يلعب به دون أن تنتبه أمه التي كانت مشغولة بإجراء مكالمة تتعلق بالعمل، وفجأة خرجت طلقة نارية صوب رأسها ما أدى إلى مقتلها.

وأوضحت الشرطة إن الشخص الذي كان يتحدث إليها في مكالمة الفيديو اتصل بالرقم الخاص بالطوارئ، عندما سقطت شمايا لين، البالغة من العمر 21 عاما، ولم تظهر مرة أخرى، فيما ظهر الطفل في الخلفية مع سماع ضوضاء، لافتة إلى أن الضباط والمسعفين بذلوا قصارى جهدهم في تقديم المساعدة لها، ولكن تم العثور عليها مصابة بعيار ناري مميت في الرأس.

 

 

أمريكا
طفل
قتل
طلق ناري

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82311
منذ 7 دقائق
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82311
منذ 7 دقائق
الله المستعان

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
على قولة القايل // من اراد ان يقتلك فااقتله .. كفو ياابو هنااد ..
الرااااقي..
غفر الله له، وهذا يومه، اسال الله ان يربط على قلوب اهله ويصبرهك على مصابهم..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه .. .. عضته اشد من عضة الثعبان السام .. يادافع البلا .. بس جيد ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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