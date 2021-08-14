قائمة أسعار أرخص 5 سيارات لـ موديلات 2021 بالمملكة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحتوي السوق السعودي للسيارات على نخبة من الإصدارات المتنوعة لـ موديلات 2021، بينما يبحث بعض المغتربين عن سيارة تناسب الاحتياجات المطلوبة من ناحية التنقل، ويبحث المهتمون عن السيارات الأقل سعرًا.
وسلط تقرير الضوء على قائمة بـ أرخص 5 سيارات لـ موديلات 2021 داخل السوق المملكة وهم
1 - رينو سيمبول موديل 2021
تزود السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 102 حصان، مع 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، مما يمنحها افضلية التسارع من 0 لـ 100 كم خلال 11 ثانية، ويتراوح سعر السيارة بين 44.930 ريال و حتى 54.780 ريال.
2 - ميتسوبيشي Spacestar موديل 2021
تمتلك السيارة محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، يولد قوة 78 حصان، و 106 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة CVT، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 173 كيلومتر في الساعة، وتبدأ أسعار السيارة ميتسوبيشي Spacestar موديل 2021 من 37.400 ريال إلى40.453 ريال .
3 - هيونداي جراند آي 10 موديل 2021
تتميز السيارة بمحرك 4 سليمدر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 83 حصان، و 114 نيوتن/متر من عزم الدوران، مرتبط بعلبة تروس أوتوماتيكي الأداء، مما يجعلها تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 15.4 ثانية، مع سرعة قصوى تصل لـ 15.4 ثانية،ويبلغ سعر السيارة هيونداي جراند آي 10 موديل 2021 بقيمة قدرها 54 الف ريال.
4 - بي واي دي F3 موديل 2021
تعتمد السيارةعلى محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصان، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، معتمد على منظومة الدفع الامامي للعجلات، مع ناقل حركة أوتوماتيكي يجعل السيارة تنطلق من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 11 ثانية، ويتراوح سعر السيارة بي واي دي F3 موديل 2021 بين 44.275 ريال و 49.450 ريال.
5 - سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021
حصلت السيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021 على محرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، يستطيع ان ينتج 82 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 113 نيوتن/متر، بينما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 13.2 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كم/ساعة، ويبلغ سعرها بقيمة قدرها 49.286 ريال.