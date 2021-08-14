نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

قائمة أسعار أرخص 5 سيارات لـ موديلات 2021 بالمملكة

منذ 46 دقيقة
1543
قائمة أسعار أرخص 5 سيارات لـ موديلات 2021 بالمملكة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحتوي السوق السعودي للسيارات على نخبة من الإصدارات المتنوعة لـ موديلات 2021، بينما يبحث بعض المغتربين عن سيارة تناسب الاحتياجات المطلوبة من ناحية التنقل، ويبحث المهتمون عن السيارات الأقل سعرًا.

وسلط تقرير الضوء على قائمة بـ أرخص 5 سيارات لـ موديلات 2021 داخل السوق المملكة وهم

1 - رينو سيمبول موديل 2021

تزود السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 102 حصان، مع 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، مما يمنحها افضلية التسارع من 0 لـ 100 كم خلال 11 ثانية، ويتراوح سعر السيارة بين 44.930 ريال و حتى 54.780 ريال.

2 - ميتسوبيشي Spacestar موديل 2021

تمتلك السيارة محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، يولد قوة 78 حصان، و 106 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة CVT، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 173 كيلومتر في الساعة، وتبدأ أسعار السيارة ميتسوبيشي Spacestar موديل 2021 من 37.400 ريال إلى40.453 ريال .

3 - هيونداي جراند آي 10 موديل 2021

تتميز السيارة بمحرك 4 سليمدر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 83 حصان، و 114 نيوتن/متر من عزم الدوران، مرتبط بعلبة تروس أوتوماتيكي الأداء، مما يجعلها تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 15.4 ثانية، مع سرعة قصوى تصل لـ 15.4 ثانية،ويبلغ سعر السيارة هيونداي جراند آي 10 موديل 2021 بقيمة قدرها 54 الف ريال.

4 - بي واي دي F3 موديل 2021

تعتمد السيارةعلى محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصان، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، معتمد على منظومة الدفع الامامي للعجلات، مع ناقل حركة أوتوماتيكي يجعل السيارة تنطلق من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 11 ثانية، ويتراوح سعر السيارة بي واي دي F3 موديل 2021 بين 44.275 ريال و 49.450 ريال.

5 - سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021

حصلت السيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021 على محرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، يستطيع ان ينتج 82 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 113 نيوتن/متر، بينما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 13.2 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كم/ساعة، ويبلغ سعرها بقيمة قدرها 49.286 ريال.

المملكة
أرخص سيارات
موديلات2021

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اوقات صعبه
هههههه الوحدة هبط درجة اولى السنة الماضيه تذكرني يا بخش بواحد من الشباب يفتي في كل شيء مافي شيء ما يعرفه
قمر وراكب همر
بينهزم الهلال او يتعادل لأنك وجه شووم وتوقعات تجي العكس ما أقول إلا الله يلعن ام الواسطة وسلامتكم
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههه لو لو ولو لو أن البقر يطير لما إسنطعنا أن نحلبه،
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعجِّل بفرجه وخالد الدوسري وكل مظلوم في سجون الإرهاب الأمريكي .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..

أخر الأخبار

عمار النجار ينضم إلى صفوف ضمك رسميًا
عمار النجار ينضم إلى صفوف ضمك رسميًا
منذ 40 دقيقة 1644
قائمة أسعار أرخص 5 سيارات لـ موديلات 2021 بالمملكة
قائمة أسعار أرخص 5 سيارات لـ موديلات 2021 بالمملكة
منذ 46 دقيقة 1543
هندي ينتقم من ثعبان سام بعضه حتى الموت
هندي ينتقم من ثعبان سام بعضه حتى الموت
منذ 51 دقيقة 752
تسريبات جديدة تكشف مميزات كاميرا آيفون 13
تسريبات جديدة تكشف مميزات كاميرا آيفون 13
منذ 56 دقيقة 1679
59 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
59 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
منذ ساعة 1596
السديس يوجه وكالة الشؤون العلمية والأكاديمية باعتماد الخطة التعليمية الجديدة
السديس يوجه وكالة الشؤون العلمية والأكاديمية باعتماد الخطة التعليمية الجديدة
منذ ساعة 1675
حادث تصادم يتسبب في إصابة 10 أشخاص في الباحة
حادث تصادم يتسبب في إصابة 10 أشخاص في الباحة
منذ ساعة 1665
بالفيديو.. "ملك التوقعات": الهلال سيفوز على الطائي بنتيجة كبيرة
بالفيديو.. "ملك التوقعات": الهلال سيفوز على الطائي بنتيجة كبيرة
منذ ساعة 10987
فوز الفهد تستعرض الهدية الضخمة التي تلقتها من زوجها بعد الولادة‎‎ ‏
فوز الفهد تستعرض الهدية الضخمة التي تلقتها من زوجها بعد الولادة‎‎ ‏
منذ ساعة 1005
صورة تستحق التأمل لبائع سمك في المنطقة الشرقية
صورة تستحق التأمل لبائع سمك في المنطقة الشرقية
منذ ساعة 1154