تسريبات جديدة تكشف مميزات كاميرا آيفون 13

وكالات (صدى):
كشف صحفي متخصص بأخبار التكنولوجيا بعضا من تفاصيل جهاز آبل الجديد "آيفون 13", وذلك قبل نحو شهر من الموعد المنتظر لانطلاقه
وقال مراسل وكالة بلومبرغ الأميركية المتخصص في الشؤون التقنية مارك غورمان إن هناك تحديثات طرأت على الكاميرا الخلفية للآيفون، إذ تم استحداث نظام تصوير جديد يطلق عليه Cinematic Video، أي أنه سيكون بمقدور الكاميرا التصوير بجودة توازي التصوير السينمائي.
ويمنح هذا التصوير المستخدمين القدرة على التحكم في مقدار مساحة الضبابية (blur) بعد الانتهاء من تسجيل الفيديو، بالإضافة إلى إمكانية ضبط تأثيرات الإضاءة والخلفية، طورت أبل نظام الفلاتر على الصور، إذ سيكون بوسع مستخدمي آيفون 13 تركيز الفلاتر على أجزاء بعينها من الصورة، وكانت النسخ السابقة من هواتف “آيفون” تحتوي فلاتر تعمل على الصورة بأكلمها فقط.
وأزاح الصحفي الأميركي الستار عن ميزة حصرية في آيفون 13 وهي ProRes، وتعني تصوير الفيديو بجودة عالية، وتعطي المستخدمين أيضا قدرة أكبر على التحكم في تحرير الفيديوهات، لكن المأخذ على هذه الميزة هو أن مقاطع الفيديو التي ستنتجها ستحتل مساحة أكبر في ذاكرة الهاتف.