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تسريبات جديدة تكشف مميزات كاميرا آيفون 13

منذ 55 دقيقة
1679
تسريبات جديدة تكشف مميزات كاميرا آيفون 13

وكالات (صدى):
كشف صحفي متخصص بأخبار التكنولوجيا بعضا من تفاصيل جهاز آبل الجديد "آيفون 13", وذلك قبل نحو شهر من الموعد المنتظر لانطلاقه

وقال مراسل وكالة بلومبرغ الأميركية المتخصص في الشؤون التقنية مارك غورمان إن هناك تحديثات طرأت على الكاميرا الخلفية للآيفون، إذ تم استحداث نظام تصوير جديد يطلق عليه Cinematic Video، أي أنه سيكون بمقدور الكاميرا التصوير بجودة توازي التصوير السينمائي.

ويمنح هذا التصوير المستخدمين القدرة على التحكم في مقدار مساحة الضبابية (blur) بعد الانتهاء من تسجيل الفيديو، بالإضافة إلى إمكانية ضبط تأثيرات الإضاءة والخلفية، طورت أبل نظام الفلاتر على الصور، إذ سيكون بوسع مستخدمي آيفون 13 تركيز الفلاتر على أجزاء بعينها من الصورة، وكانت النسخ السابقة من هواتف “آيفون” تحتوي فلاتر تعمل على الصورة بأكلمها فقط.

وأزاح الصحفي الأميركي الستار عن ميزة حصرية في آيفون 13 وهي ProRes، وتعني تصوير الفيديو بجودة عالية، وتعطي المستخدمين أيضا قدرة أكبر على التحكم في تحرير الفيديوهات، لكن المأخذ على هذه الميزة هو أن مقاطع الفيديو التي ستنتجها ستحتل مساحة أكبر في ذاكرة الهاتف.

تسريبات
كاميرا آيفون
آيفون 13
نظام تصوير جديد

التعليقات

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أحدث التعليقات

اوقات صعبه
هههههه الوحدة هبط درجة اولى السنة الماضيه تذكرني يا بخش بواحد من الشباب يفتي في كل شيء مافي شيء ما يعرفه
قمر وراكب همر
بينهزم الهلال او يتعادل لأنك وجه شووم وتوقعات تجي العكس ما أقول إلا الله يلعن ام الواسطة وسلامتكم
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههه لو لو ولو لو أن البقر يطير لما إسنطعنا أن نحلبه،
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعجِّل بفرجه وخالد الدوسري وكل مظلوم في سجون الإرهاب الأمريكي .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..

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