59 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث توفر 59 وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) لحملة (الكفاءة، الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير)، للعمل في مدن (الرياض، جدة، المدينة المنورة).
وأوضح المستشفى أن مزايا العمل هي: رواتب تنافسية، تغطية الرعاية الطبية الكاملة، بدل سكن ومواصلات، تطوير مهني مستمر، برنامج مساعدة الموظفين، مرافق ترفيهية للموظفين، تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين، مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي، إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
وأشار إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل الوظائف المتاحة من خلال:
- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى
- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today).
- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
- البحث عن الوظيفة المطلوبة باللغة الإنجليزية.
- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.