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59 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

منذ ساعة
1596
59 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث توفر 59 وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) لحملة (الكفاءة، الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير)، للعمل في مدن (الرياض، جدة، المدينة المنورة).

وأوضح المستشفى أن مزايا العمل هي: رواتب تنافسية، تغطية الرعاية الطبية الكاملة، بدل سكن ومواصلات، تطوير مهني مستمر، برنامج مساعدة الموظفين، مرافق ترفيهية للموظفين، تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين، مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي، إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

وأشار إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل الوظائف المتاحة من خلال:

- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى

- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today).

- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.

- البحث عن الوظيفة المطلوبة باللغة الإنجليزية.

- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

 

وظائف
جدة
الرياض
المدينة المنورة
مستشفى الملك فيصل التخصصي

التعليقات

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أحدث التعليقات

اوقات صعبه
هههههه الوحدة هبط درجة اولى السنة الماضيه تذكرني يا بخش بواحد من الشباب يفتي في كل شيء مافي شيء ما يعرفه
قمر وراكب همر
بينهزم الهلال او يتعادل لأنك وجه شووم وتوقعات تجي العكس ما أقول إلا الله يلعن ام الواسطة وسلامتكم
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههه لو لو ولو لو أن البقر يطير لما إسنطعنا أن نحلبه،
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعجِّل بفرجه وخالد الدوسري وكل مظلوم في سجون الإرهاب الأمريكي .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..

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