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السديس يوجه وكالة الشؤون العلمية والأكاديمية باعتماد الخطة التعليمية الجديدة

منذ ساعة
1672
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السديس يوجه وكالة الشؤون العلمية والأكاديمية باعتماد الخطة التعليمية الجديدة

الرياض (صدى):
وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة الشؤون العلمية والأكاديمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باعتماد الخطة التعليمية الجديدة والاستعداد التام للعام الدراسي الجديد وفق الإجراءات الاحترازية.

وقال السديس إن قرار اعتماد الخطة الجديدة للعام الدراسي أسوةً بالتعليم يساهم في استعداد جيد ومميز لتهيئة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي الجديد .

وأضاف بأن التعليم في الحرمين الشريفين له مكانته العلمية والثقافية وإيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية المعتدلة للعالم .

السديس
الخطة التعليمية الجديدة
وكالة الشؤون العلمية

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8379
منذ 42 دقيقة
جزاك الله خير يا شيخنا الفاضل
ونفع الله بك الإسلام والمسلمين

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أحدث التعليقات

اوقات صعبه
هههههه الوحدة هبط درجة اولى السنة الماضيه تذكرني يا بخش بواحد من الشباب يفتي في كل شيء مافي شيء ما يعرفه
قمر وراكب همر
بينهزم الهلال او يتعادل لأنك وجه شووم وتوقعات تجي العكس ما أقول إلا الله يلعن ام الواسطة وسلامتكم
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههه لو لو ولو لو أن البقر يطير لما إسنطعنا أن نحلبه،
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعجِّل بفرجه وخالد الدوسري وكل مظلوم في سجون الإرهاب الأمريكي .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..

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